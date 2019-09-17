В Госдуме заявили, что «оппозиция» обманула заступившихся за Устинова знаменитостей

Москва, 17 сентября. Сторонники так называемой «оппозиции» используют актеров и представителей шоу-бизнеса, чтобы превратить напавшего на ОМОН провокатора Павла Устинова в «героя-мученика». Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Тверской районный суд Москвы приговорил к 3,5 годам тюрьмы Павла Устинова за применение насилия в отношении сотрудника Росгвардии во время незаконного митинга в Москве, который состоялся 3 августа. Российские либеральные и западные СМИ «оказались недовольны» вердиктом суда. При этом они пытаются ввести в заблуждение российскую общественность, превращая Устинова в «героя-мученика».

Милонов выразил уверенность, что представители так называемой «оппозиции» пытаются оказывать давление на суд и убедить российское общество в невиновности провокатора Устинова.

«Для достижения своих целей они используют актеров, представителей шоу-бизнеса. Я считаю, что в обществе должны знать, что драться с полицией нельзя. Если правоохранители не правы, то на них можно подать в суд. Но если ты вступаешь в драку с полицией, то ты, по большому счету, становишься в один ряд с теми, кто в 2014 году устроил госпереворот на Украине», — подчеркнул депутат.

Милонов также добавил, что усилия «оппозиции» и западных СМИ направлены на дискредитацию Росгвардии и Мосгорсуда. При этом они используют актеров и представителей шоу-бизнеса, которые не смогли разобраться в деле Устинова.

«Представители нашей культуры, которые вступаются за Устинова, просто даже не разобрались, в чем дело. Становиться защитниками стало модно, это такой европейский и американский тренд», — добавил Милонов.

Он также добавил, что часто сталкивается с проявлением несправедливости по отношению к простым людям, однако театральную общественность и шоу-бизнес не волнует судьба таких людей, передает Nation News.

«Это очень печально, потому что действительно невиновные люди остаются без поддержки», — отметил Милонов.

Напомним, Павел Устинов является активным участником и провокатором беспорядков на Пушкинской площади в Москве, которые произошли в ходе несанкционированного митинга 3 августа. В ходе задержания Устинов оказал сопротивление бойцам Росгвардии, в результате чего один из них получил травму. Момент задержания Устинова попал в объектив видеокамеры, на котором отчетливо видны противоправные действия Устинова. При этом сам Устинов заявил, что якобы не участвовал в митинге, а пришел «на встречу с другом».