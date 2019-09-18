Сирия, 18 сентября. Жители оккупированных SDF**** районов Ракки и Дейр-эз-Зора страдают из-за мин ИГ1*. Внутри «Джебхат ан-Нусры»1*** вспыхнул конфликт в связи с перераспределением зон влияния в Хаме и Идлибе. САА нанесла ответный артудар по террористам к югу от Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответный артудар по террористам к югу от Алеппо.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): страдает из-за внутренних распрей на фоне неудач в Северной Хаме и Южном Идлибе.

«Исламское государство»1 (ИГ): виновно в получении увечий несколькими жителями Ракки и Дейр-эз-Зора, пострадавшими при взрыве заложенных террористами мин.

Международная коалиция: вместе с Турцией патрулирует с воздуха территории вдоль северной окраины Хасаки.

Провинция Алеппо

Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по расположениям боевиков-исламистов недалеко от города Заммар, расположенного к югу от Алеппо у границы с соседней провинцией Идлиб, передает портал Masar Press Agency. Сведений о потерях в рядах радикалов оппозиционное агентство не приводит. На данном направлении в основном дислоцируются джихадисты из состава террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой» (деятельность запрещена в РФ). Данные исламисты систематически нарушают режим тишины на окраинах Идлибской зоны деэскалации, из-за чего правительственные силы вынуждены предпринимать ответные меры.

Провинция Дейр-эз-Зор

В пустынной местности рядом с населенным пунктом Абу-Хашаб в северной части провинции Дейр-эз-Зор прогремел взрыв. Согласно информации Al Manar News, в этом районе, находящемся под контролем проамериканских курдских бандгрупп из состава Сирийских демократических сил (SDF), детонировала мина, оставленная боевиками «Исламского государства» (запрещено в РФ). В результате пострадали три местных жителя. Аналогичные случаи регулярно происходят в зоне оккупации курдов и США за Евфратом из-за того, что новые захватчики до сих пор не провели тщательную очистку местности от следов присутствия террористов ИГ. Более того, многие «спящие ячейки» этой террористической организации по-прежнему активно действуют в данном регионе.

Провинция Идлиб

После целой серии поражений боевиков в Южном Идлибе и Северной Хаме, в их рядах вспыхнули сильные разногласия. По сведениям сирийской газеты Al Watan, конфликт разгорелся между подконтрольным «Ан-Нусре» «Правительством спасения» и другими так называемыми политическими органами местного управления, связанными с «Хайят Тахрир аш-Шам». Ссоры начались из-за возникнувшей у радикалов необходимости перераспределения влияния после территориальных потерь джихадистов в Идлибе по итогам столкновений с САА. Также отдельные главари группировки возлагают всю ответственность за неудачи в боях на других членов «Джебхат Фатх аш-Шам», обвиняя их в коррупции и увеличении числа дезертиров.

Провинция Ракка

Очередная мина террористов ИГ взорвалась в окрестностях Ракки. На этот раз — в деревне Хави, находящейся к западу от административного центра провинции. По данным информагентства Al Nour, в результате детонации устройства получил ранения ребенок. Предполагается, что сработавшая мина была заложена отрядами «Исламского государства» еще в 2017 году, когда войска США и «Демократические силы» вели штурм Ракки и ее предместий. Однако, несмотря на то, что город был отбит у террористов почти два года назад, гуманитарная ситуация в нем с тех пор так и не улучшилась.

Провинция Хасака

На сирийско-турецкой границе было зафиксировано движение вертолетов США и Турции вдоль северной окраины провинции Хасака. В частности, авиация пролетала над окрестностями города Рас Аль-Айн, сообщает Step News Agency. Данное совместное патрулирование осуществляется в рамках соглашений Анкары и Вашингтона о создании так называемой зоны безопасности на севере САР за Евфратом. Однако, несмотря продолжение работы патрулей, полного понимания между сторонами по вопросу формирования «безопасного коридора» на границе по-прежнему нет.

1 Организация запрещена на территории РФ.