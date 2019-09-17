США пообещали показать в ООН доказательства вины Ирана в атаке на Саудовскую Аравию

Вашингтон, 17 сентября. США пообещали представить в ООН некие доказательства вины Ирана в атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По словам представителей Вашингтона, материалы будут показаны на Генеральной ассамблее ООН.

Чиновник США, который пожелал остаться неназванным, заявил, что при атаке на нефтяные объекты Саудовской Аравии использовались не только беспилотники, но и крылатые ракеты. Кроме того, как передает France 24, ссылаясь на свой источник в американских властях, нападение было совершено не со стороны Йемена, а со стороны Ирана. BBC News уточнили эту информацию, добавив, что крылатые ракеты были выпущены со стороны южной части Ирана.

У США якобы есть доказательства заявленных обвинений против Ирана. Представители Вашингтона намерены представить их на Генеральной ассамблее ООН, которая состоится на следующей неделе.

Напомним, в ночь с 13 на 14 сентября объекты нефтяной компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение на предприятие взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения «Ансар Аллах».

Американский госсекретарь Майкл Помпео ранее обвинил в этой атаке Иран. Однако в Тегеране отметили, что обвинения Помпео беспочвенными. Вице-президент США Майк Пенс в свою очередь констатировал, что войска приведены в боевую готовность после атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Кроме того, сенатор США Линдси Грэм предложил атаковать нефтеперерабатывающие объекты Ирана.