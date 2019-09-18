Сирия, 18 сентября. Израиль подозревают в нанесении авиаударов по Дейр-эз-Зору. Курды открыли стрельбу в городе Рас Аль-Айн вблизи сирийско-турецкой границы. Турция продолжает операцию на севере Ирака, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливали позиции «Ан-Нусры»*** на окраинах «Большого Идлиба»; обнаружили тайник боевиков в окрестностях Даръа.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обменивалась ударами с курдами на севере Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: угрожает мирным жителям, желающим покинуть оккупированный Идлиб.

«Ахрар Аш-Шам»: организовала налет на больницу в городе Аль-Баб в Алеппо.

Курды: открыли стрельбу в городе Рас Аль-Айн вблизи сирийско-турецкой границы; установили КПП для принудительной мобилизации сирийцев на окраине Хасаки; потеряли трех бойцов ранеными в результате взрыва в Ракке.

«Исламское государство»1: обвиняется в подрыве автомобиля SDF**** в Дейр-эз-Зоре.

ВВС Израиля: подозреваются в проведении воздушной атаки на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

ВВС Турции: уничтожили трех террористов РПК в Иракском Курдистане.

ВС Ирака: задержали пять джихадистов ИГ1 в провинции Дияла.

Провинция Алеппо

В административном центре провинции накануне прошли акции протеста мирных жителей, в рамках которых осуждалась агрессивная политика Турции и США в Сирии. Агентство новостей SANA News передавало, что сирийцы организовали митинг на площади Саадалла Аль-Джабери. Демонстранты декламировали лозунг «Убирайтесь из Сирии». Напомним, Анкара и Вашингтон не согласовывали свои действия на территории САР с легитимным правительством, что свидетельствует о том, что их вмешательство в сирийский конфликт является незаконным.

На севере Алеппо возобновились столкновения между различными бандформированиями вооруженной оппозиции. Согласно данным новостного агентства Al Nour, в борьбу вступили силы группировок «Ахрар Аш-Шам» и «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир». Как известно, поводом для начала столкновений послужил налет боевиков «Ахрар Аш-Шам» на больницу в городе Аль-Баб, в результате которого погиб один и были ранены пять человек, в том числе медперсонал. Позднее недалеко от Аль-Баба вблизи населенного пункта Хазван фиксировались перестрелки между курдами и боевиками протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА).

Сообщалось о взрыве в Африне. Twitter-канал (MasarPressNet) передавал, что детонация бомбы, заложенной в одном из жилых кварталов города, привела к гибели несовершеннолетнего и ранению двух местных жителей. Подозреваемыми в организации теракта являются подпольные ячейки курдов.

Поступали новые данные о притеснении жителей со стороны протурецких боевиков. В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено избиение двух несовершеннолетних детей исламистами. Также сообщалось о похищении джихадистами женщины с двумя детьми на пути из Джандариса в Африн.

Провинция Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки позиции проасадовских военизированных формирований вновь подверглись атаке неизвестных ВВС. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (michaelh992), под ударом оказались склады с боеприпасами иранских ополченческих отрядов, находящиеся вблизи поселения Аль-Хари на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Поступали данные о гибели около десяти иранских бойцов, которые, однако, не получили официального подтверждения. Информационный портал Middle-East-News возлагал ответственность за произошедшее на Тель-Авив. Напомним, Израиль осуществил авианалет на данном направлении чуть больше недели назад, скоординировав свои действия с американскими силами, в оккупации которых находится район «Ат-Танфа» в соседнем Хомсе.

Взрыв автомобиля «демократической армии» произошел в городе Аль-Бусейра. Согласно сведениям новостного агентства Al Nour, в установке СВУ подозреваются члены так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Тем не менее подконтрольные ИГ медиапорталы пока не заявляли о причастности террористов к инциденту.

Провинция Даръа

В провинции Даръа было найдено хранилище с вооружением и средствами связи, ранее принадлежавшее боевикам исламистских бандгрупп. Информационный портал SANA News передавал, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обнаружили склад в окрестных районах административного центра региона, которые были зачищены от джихадистов в ходе операции «Базальт», проводившейся с июня по июль 2018 года. Напомним, большого количества кровопролитных столкновений удалось избежать благодаря посредничеству сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон, которые вели переговоры с радикалами от лица правительства САР.

Провинция Идлиб

Боевики террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, не позволяют мирным жителям покидать оккупированные территории Идлиба. По словам руководителя ЦПВС генерал-майора Алексея Бакина, джихадисты угрожают сирийцам расправой, в случае если они попытаются приблизиться у гумкоридору в районе «Абу-Духура». Напомним, исламисты намереваются использовать гражданских лиц в качестве прикрытия.

В южной части региона вновь отмечались вооруженные стычки между правительственными войсками и боевиками незаконных бандгрупп. Twitter-канал (Step_Agency) передает, что противники обменивались ударами неподалеку от населенных пунктов Трамла, Кафр-Набаль, Аль-Хасс и Маарет-Хурма.

Еще один турецкий военный конвой прибыл к границам «Большого Идлиба». По сведениям интернет-портала Masar Press Agency, колонна с военной техникой была переброшена к посту наблюдения вблизи города Шир-Магар.

Провинция Хасака

Накануне в северных районах Хасаки продолжились рейды курдов. «Демократические силы Сирии» (SDF) обследовали территорию города Рас Аль-Айн, расположенного на границе с Турцией в так называемой «зоне безопасности», о выводе отрядов из которой курды заявляли ранее. Информагентство Al Nour сообщало о том, что во время обысков радикалы SDF открыли стрельбу. Данные о пострадавших среди мирного населения не оглашались.

Стало известно о размещении нового блокпоста SDF на окраине административного центра провинции. Отмечалось, что на КПП будет осуществляться насильственная вербовка гражданских лиц.

Ирак

В Иракском Курдистане вновь состоялись боевые вылеты турецкой авиации. Согласно информации новостного агентства Anadolu Agency, авиаудары ВВС Турции пришлись по зонам дислокации отрядов группировки Рабочая партия Курдистана (РПК), базирующихся в районе Гара. В соответствии с данными, предоставленными турецким Минобороны, в результате воздушной атаки были уничтожены как минимум три курдских террориста, а также склад с боеприпасами и несколько убежищ РПК. Напомним, Анкара обвиняет РПК в попытках дестабилизировать обстановку в Республике. Члены формирования неоднократно предпринимали вылазки в Турции, жертвами которых становились как военнослужащие правительственной армии, так и мирные жители.

В провинции Дияла состоялась новая спецоперация иракских вооруженных сил, в ходе которой удалось арестовать пять боевиков «Исламского государства», осуществляющих подпольную деятельность в составе «спящих ячеек». Задержанные были подвергнуты допросу.

1 Организация запрещена на территории РФ.