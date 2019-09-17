МИД РФ требует от Пхеньяна принять исчерпывающие меры в связи с инцидентом в Японском море

Москва, 17 сентября. Российская сторона предпринимает решительные меры по задержанию лиц, которые были пойманы за незаконным промыслом в исключительной экономической зоне России в Японском море. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

В сообщении говорится, что в ходе визита временного поверенного КНДР Чина Чжона Хепа в российское дипведомство, до его сведения было доведено, что Россия «предпринимает решительные шаги по задержанию лиц, совершивших противоправные действия» в Японском море.

МИД России потребовал от корейской стороны оперативно принять «исчерпывающие меры», чтобы в дальнейшем не допустить подобных инцидентов.

Следуя достигнутым в российском дипведомстве договоренностям, Хеп обязался незамедлительно доложить об итогах встречи Пхеньяну.

Ранее сам представитель КНДР комментировать итоги встречи с представителями МИД РФ отказался.

Причиной внепланового приглашения временного поверенного КНДР в российский МИД стала необходимость разъяснения ситуации вокруг северокорейских шхун, которые были обнаружены погранвойсками сегодня в российской исключительной экономической зоне в акватории Японского моря.

Во время патрулирования корабельный состав пограничного УФСБ по Приморью заметил и задержал два судна, которые, как удалось выяснить впоследствии, принадлежали Северной Корее и занимались незаконным промыслом в районе банки Кито-Ямато в Японском море, который входит в российскую исключительную экономическую зону. Об этом сообщила ФСБ России.

Также отмечалось, что при задержании трое российских военнослужащих были ранены при вооруженном нападении экипажа северокорейской шхуны.