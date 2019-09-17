Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

МИД РФ требует от Пхеньяна принять исчерпывающие меры в связи с инцидентом в Японском море

171
0 Оставить комментарий

МИД РФ требует от Пхеньяна принять исчерпывающие меры в связи с инцидентом в Японском мореМосква, 17 сентября. Российская сторона предпринимает решительные меры по задержанию лиц, которые были пойманы за незаконным промыслом в исключительной экономической зоне России в Японском море. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел РФ.

В сообщении говорится, что в ходе визита временного поверенного КНДР Чина Чжона Хепа в российское дипведомство, до его сведения было доведено, что  Россия «предпринимает решительные шаги по задержанию лиц, совершивших противоправные действия» в Японском море. 

МИД России потребовал от корейской стороны оперативно принять «исчерпывающие меры», чтобы в дальнейшем не допустить подобных инцидентов. 

Следуя достигнутым в российском дипведомстве договоренностям, Хеп обязался незамедлительно доложить об итогах встречи Пхеньяну. 

Ранее сам представитель КНДР комментировать итоги встречи с представителями МИД РФ отказался.

Причиной внепланового приглашения временного поверенного КНДР в российский МИД стала необходимость разъяснения ситуации вокруг северокорейских шхун, которые были обнаружены погранвойсками сегодня в российской исключительной экономической зоне в акватории Японского моря. 

Во время патрулирования корабельный состав пограничного УФСБ по Приморью заметил и задержал два судна, которые, как удалось выяснить впоследствии, принадлежали Северной Корее и занимались незаконным промыслом в районе банки Кито-Ямато в Японском море, который входит в российскую исключительную экономическую зону. Об этом сообщила ФСБ России.

Также отмечалось, что при задержании трое российских военнослужащих были ранены при вооруженном нападении экипажа северокорейской шхуны.

infox - new
Источник: Mid.ru
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров