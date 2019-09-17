Сирия, 17 сентября. Протурецкие боевики избили двух детей в Алеппо за вынужденную кражу еды. Курды направили подкрепление в Ракку для насильственной вербовки гражданских лиц. Боевики «Нусры»*** открыли огонь по позициям САА на севере Хамы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с боевиками «Нусры» на юге Идлиба.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): похитила женщину с двумя детьми на пути из Джандариса в Африн.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва в иракской провинции Киркук.

«Тахрир Аш-Шам»: провела провокационные обстрелы позиций САА в северной части Хамы.

Курды: сбили одного из мирных жителей в деревне Самра восточнее Ракки; перебросили подкрепление из Ат-Табки в Ракку для проведения процедуры принудительного призыва.

Провинция Алеппо

Вновь появились сообщения о нарушении прав населения поддерживаемыми Турцией боевиками. Военный источник в сети Twitter (vdcnsy) опубликовал видеозапись, на которой запечатлено избиение двух детей, которые обвиняются в краже в городе Аль-Баб к северо-востоку от Алеппо. Мальчики около девяти – десяти лет утверждают, что были вынуждены прибегнуть к воровству из-за голода.

Напомним, на оккупированных исламистами территориях провинции наблюдается гуманитарный кризис ввиду постоянных поборов и продажи товара по завышенным ценам. Кроме того, здесь нередко фиксируются случаи похищения людей с целью получения выкупа. Так, медиапортал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) заявляет о том, что джихадисты «Сирийской свободной армии» (ССА) или действующих в ее составе бандгрупп взяли под стражу женщину вместе с двумя детьми на пути из города Джандарис в Африн.

Провинция Идлиб

В Южном Идлибе продолжаются вооруженные столкновения между правительственными войсками и исламистами бандгрупп, выступающих в союзе с «Джебхат Ан-Нусрой»1. Как передает Twitter-канал (MasarPressNet), артиллерийские удары Сирийской арабской армии (САА) пришлись по военным объектам радикалов в окрестностях населенных пунктов Аль-Касабия и Маарет-Хурма. По информации новостного портала Step News Agency, перестрелки также отмечаются на линии разграничения сил сторон недалеко от городов Кафр-Набаль и Кафр-Рума. Данные о нанесенном боевикам уроне в живой силе или военной технике пока формируются.

Провинция Ракка

В провинции Ракка произошло ДТП с участием курдских радикалов. Как передает на своей странице в Twitter военный источник (Sarmad_AlJilane), один из жителей поселения Самра, располагающегося восточнее административного центра региона, погиб после того, как был сбит патрульным автомобилем «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Этот инцидент стал очередным свидетельством пренебрежения курдов безопасностью населения. Напомним, силы SDF до сих пор не завершили зачистку города Ракка от мин и СВУ, оставленных террористами «Исламского государства» почти два года назад.

Между тем в Ракку был передислоцирован военный конвой из города Ат-Табка. Агентство новостей Al Nour сообщает о том, что прибывшие курдские бойцы будут задействованы в наборе местных жителей на принудительную службу в ряды «демократической армии», начало которого планируется в ближайшее время. Как известно, насильственная вербовка не раз осуждалась сирийцами в ходе массовых протестов, однако курды продолжают придерживаться антинародной политики.

Провинция Хама

Военный источник в сети Twitter (thiqanewsagency) сообщает о том, что боевики террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» не перестают провоцировать столкновения с силами САР на границах «Большого Идлиба». Исламисты «Джебхат Ан-Нусры», стоящей во главе антиправительственной коалиции, открыли огонь по укрепрайонам Сирийской арабской армии (САА) на подступах к городу Аль-Хувейз из минометов. Напомним, несколькими часами ранее радикалы также ударили по опорным пунктам военнослужащих САА недалеко от деревни Аль-Джанабра.

Ирак

В провинции Киркук произошла очередная вылазка боевиков «Исламского государства». Согласно сведениям новостного портала Iraqi News, мощный взрыв прогремел в населенном пункте Ар-Рашад на юге региона, в результате чего погибли два сотрудника правоохранительных органов Ирака. Отмечается, что взрывное устройство было заложено на маршруте следования полицейских. Предполагается, что к установке СВУ имеют отношение боевики так называемых спящих ячеек «Исламского государства», осуществляющие подпольную террористическую деятельность.

1 Организация запрещена на территории РФ.