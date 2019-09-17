Два ракетоносца Ту-160 сопровождали истребители пяти стран над Балтийским морем

Москва, 17 сентября. Два стратегических бомбардировщика Ту-160 ВКС РФ сопровождали истребители пяти стран над отдельными участками Балтийского моря, сообщили в министерстве обороны России.

Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Миссия бомбардировщиков длилась семь часов. После этого российские ракетоносцы вернулись на аэродром базирования.

«На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции», — сообщили в военном ведомстве России.

17 сентября в пресс-службе ВВС Бельгии заявили, что поднимали в воздух истребители. Как сообщили в ведомстве королевства, военные самолеты сопровождали Ту-160 и Су-27. В военно-воздушных силах Бельгии добавили, что это была для них первая подобная операция.

В министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что полеты самолетов ВКС РФ выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.