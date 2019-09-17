«Лаборатории безопасности» для детей появились в 39 регионах России

Москва, 17 сентября. Мобильные «Лаборатории безопасности» работают в 39 регионах России, рассказала организатор проекта Наталья Агре.

Проект стартовал по инициативе президента России Владимира Путина, который поручил создать в регионах центры по профилактике детского травматизма на дорогах. Наталья Агре отметила, что правилам дорожного движения учат в детских садах и в школах, но только в теории.

А специалисты «Лаборатории безопасности» моделируют реальные ситуации и объясняют поведение пешехода, водителя, добавила она.

«Учим в игровой форме, например, как оборудовать свой велосипед, чтобы он был заметным», — сказала Агре, ее цитирует KP.Ru.

По словам эксперта, дети узнают, что такое тормозной путь автомобиля. Они понимают, что машина не может сразу остановиться, даже если водитель резко нажмет на тормоз.

Мобильные лаборатории представляют собой ярко-оранжевые микроавтобусы с необходимым оборудованием. За несколько минут специалисты проекта могут превратить любую площадку в шоссе или в салон автомобиля.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области подросток на мопеде сбил девятилетнюю девочку.