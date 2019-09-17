Экс-глава администрации президента Армении рассказал о политическом преследовании Кочаряна

Ереван, 17 сентября. Отказ суда в Ереване освободить из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна является незаконным. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил экс-глава канцелярии президента Армении Виктор Согомонян.

17 сентября в Ереване суд первой инстанции отказался освободить из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, несмотря на решение Конституционного суда о неправомочности его ареста.

Согомонян подчеркнул, что суд общей юрисдикции Еревана не принял во внимание решение Конституционного суда Армении, который признал незаконным арест и уголовное преследование Роберта Кочаряна. Кроме того, были зафиксированы попытки грубого вмешательства и давления на Конституционный суд со стороны парламента и премьер-министра Армении.

«Мы в очередной раз имеем дело с вмешательством исполнительной, а теперь еще и законодательной власти работу судов. Очередной акт беззакония, к сожалению», — пояснил Согомонян.

Он также добавил, что власти Армении взяли на вооружение незаконные методы преследования своих политических оппонентов с помощью судебной системы.

«Существует очевидная попытка дискредитации героя войны и вообще всего прошлого страны. Очевидно, что власть опасается день ото дня увеличивающегося политического веса второго президента Армении, его обширных связей по всей стране и того огромного авторитета, которым он пользуется» — добавил Согомонян.

Напомним, что бывший президент Армении Роберт Кочарян был арестован в июле 2018 года по обвинению в свержении конституционного строя в марте 2008 года и в получении взятки в размере трех миллионов долларов. 18 мая 2019 года суд освободил Кочаряна под залог. Однако 25 июня Кочарян снова был арестован.