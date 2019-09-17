Самонкин заявил, что либералам плевать на судьбу Устинова — им нужен шум

Москва, 17 сентября. Политолог Юрий Самонкин прокомментировал появившиеся в медиапространстве высказывания в защиту актера Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 года тюрьмы за применение насилия в отношении сотрудника правопорядка.

Тверской суд признал Устинова виновным и приговорил к 3,5 года колонии общего режима. Многие знаменитости выступили против решения суда и запустили флешмоб «Я/Мы Павел Устинов». Посты звезд активно в своих интересах используют либеральные СМИ и телеграмм-каналы, которые призывают нарушить закон и отпустить осужденного.

По мнению политолога, либералам на самом деле плевать на судьбу актера — им нужен шум.

«Тот факт, что либеральные СМИ выступают в защиту данного человека, говорит о том, что оппозиции нужен очередной самопиар, очередной подлый хайп на действиях того или иного их представителя, направленный против властей и правоохранительных органов», — приводит его слова «ПолитРоссия».

Самонкин пояснил, что таким образом так называемая оппозиция пытается создать видимость продолжения протестов, которые закончились после выборов.

«Сакральная жертва» необходима оппозиции, чтобы сформировать мощный контраргумент для давления на представителей властей», — считает он

Однако Самонкин отметил, что человек, нарушивший закон, должен понести за это наказание. Доказать свою невиновность у Устинова был шанс в суде, однако аргументы обвинения оказались весомее.