Глава ФЗНЦ Малькевич обратил внимание ОБСЕ на ситуацию с похищением россиян в Ливии

В Варшаве состоялось ежегодное совещание ОБСЕ по соблюдению прав человека в странах-участницах. В нем принимают участие 57 государств, а также крупные международные организации и страны-партнеры. В составе российской делегации конференцию посетил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич, который напомнил собравшимся о вопиющей ситуации Ливии, где уже почти десять лет нет единого правительства, а так называемое международное сообщество, в числе членов которого и страны ОБСЕ, продолжает поддерживать боевиков.

Для Александра Малькевича ливийская проблема является одной из основных, так как в тюрьме Триполи продолжают незаконно удерживаться похищенные еще весной двое сотрудников Фонда. Социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суайфан. Оба являются российскими гражданами, прибыли в Ливию для изучения политической ситуации в стране по поручению ФЗНЦ. Однако еще до окончания работы их похитили сотрудники печально известного в стране «аппарата по борьбе с организованной преступностью» МВД Правительства национального согласия (ПНС).

Это подразделение возглавляет Абд аль-Рауф Кара, ранее руководивший бандой боевиков «Бригада Наваси». После формирования в Триполи Правительства национального согласия под руководством Фаиза Сараджа, Кара и его банда «реформировались» в правоохранительные органы. Официально Кара и его подчиненные должны были навести порядок на улицах разграбленной ливийской столицы, но вместо этого они возглавили мир местной организованной преступности.

Одним из главных направлений деятельности «правоохранителей» Кары стали похищения людей с последующим требованием выкупа. Так, три года назад они похитили троих граждан России с танкера «Теметрон», за одного из которых был потребован миллион долларов. Ливийские боевики не пропускают мимо граждан и европейских государств, несколько сотен которых содержится в тюрьме Митига в ужасных условиях. Тем не менее ОБСЕ не обращает внимания на эти ужасные события, на чем акцентировал внимание собравшихся Александр Малькевич.

Глава Фонда особо отметил абсурдность официальной причины задержания, которой прикрывается ливийское ПНС. Они заявляют, что российских социологов «арестовали» якобы за вмешательство в выборы. Только в самой Ливии до сих пор не принята конституция, вследствие чего отсутствует закон о выборах, а это значит, выборы не могут быть назначены. В стране лишь ходят слухи о возможных выборах президента в отдаленном будущем. Таким образом, Шугалею и Суайфану просто некуда было вмешиваться.

Самое интересное, что ОБСЕ, которая сегодня не замечает творящегося в Ливии беспредела, в 2011 году, когда боевики вроде упомянутого Кары, только готовили свержение законного правительства, предлагала «умеренной оппозиции» помощь в построении демократического общества.

Ранее стало известно, что удерживающий россиян Кара работает под контролем западных спецслужб. Причем в связке с «Проектом» журналиста Романа Баданина. В одной из последних статей журналисты «Проекта» использовали данные, которые хранились только на компьютере Шугалея. Таким образом, ливийские боевики не просто похищают людей, но делают это с одобрения иностранных спецслужб.