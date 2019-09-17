Богомолова заподозрили в венчании с Собчак некрещеным

Москва, 17 сентября. Нового супруга скандальной телеведущей Ксении Собчак Константина Богомолова заподозрили в прохождении венчания некрещеным. Об этом заявил глава Школы православного миссионера при Синодальном миссионерском отделе Русской Православной Церкви Александр Люлька.

Люлька сообщил в Facebook, что Богомолов мог прийти на венчание не будучи крещеным. Он добавил, что не может комментировать информацию, однако потребовал от Богомолова показать свидетельство о крещении.

Запись Люльки вызвала бурную дискуссию в соцсети. Пользователи отметили, что такие звезды как Богомолов и Собчак обычно публично рассказывают о подобных процедурах. Другие же отметили, что тоже не могут предоставить свидетельство о крещении. Люлька подчеркнул, что документ выдается всем с 2019 года.

Теща Богомолова, мать Ксении Собчак Людмила Нарусова сообщила, что новый супруг ее дочери крещеный. Кроме того, об этом рассказал и телеведущий Андрей Малахов в эфире программы «Привет, Андрей!». По словам Малахова, Богомолов специально крестился ради свадьбы с Собчак. Бросается в глаза, что на фотографиях у звездной пары не найти нательных крестов, поэтому крещение Богомолова остается загадкой.

Скандально известная телеведущая и журналист Ксения Собчак 13 сентября второй раз вышла замуж. Для второй свадьбы и первого в своей жизни венчания нерелигиозная Собчак намеренно выбрала самую неподходящую и «дьявольскую» дату — пятницу, 13 сентября. Кроме того, ЗАГС молодые покинули не на традиционном свадебном авто, а на «свадебном катафалке», что многие верующие сочли кощунством.