Зеленский ждет, что ежегодные инвестиции ЕБРР на Украине превысят 1 млрд евро в год

Киев, 17 сентября. Украинский лидер Владимир Зеленский ждет, что в ближайшее время Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) увеличит инвестиции в стране до более чем 1 млрд евро в год и даже выше и поможет привлечь иностранных инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе президента Украины.

Свои теплые надежды Зеленский выразил во время встречи с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию.

«Глава государства ожидает, что в следующие два-три года ЕБРР нарастит инвестиции до более чем 1 миллиарда евро в год и сделает их более конкурентоспособными для частного сектора на Украине, прежде всего в вопросе стоимости капитала», — рассказали в пресс-службе​​​.

Отмечается, что вслед за словами об ожидании роста инвестиций глава Украины поспешил заверить Пию в том, что власть страны не только настроена на проведение рыночных реформ и борьбу с коррупцией, но и уже осуществляет конкретные шаги в этом направлении.

Президент также отметил что Верховная рада рассматривает пакет реформаторских законопроектов, в числе которых находится законопроект о концессии (разработанный при поддержке ЕБРР), проект закона об отмене списка объектов, не подлежащих приватизации и пакет дерегуляционных законов, которые позволят Украине улучшить позиции в рейтинге проекта Doing Business.

Кроме того, Зеленский сообщил, что правительство Украины работает над моделью земельной реформы, которую планируется принять до конца текущего года.

«Президент подчеркнул, что эти инициативы ускорят экономический рост, либерализацию экономики, создадут возможности для системных инвестиций. И Украина рассчитывает на поддержку ЕБРР в привлечении стратегических иностранных инвесторов», — добавили в пресс-службе.

Также участники переговоров коснулись вопросов дальнейшего сотрудничества в банковской сфере и развитии инфраструктурных проектов.

Зеленский пригласил представителей ЕБРР поучаствовать в инвестиционном форуме, который пройдет в конце октября в Мариуполе .

В июне Владимир Гройсман, тогда занимавший пост премьер-министра Украины, отмечал, что ЕБРР уже вложил в украинскую экономику порядка 13,5 миллиарда евро почти в 400 проектов.