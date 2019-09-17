Донбасс сегодня: армия наркоманов бьет по ДНР из танков и ПТУР, бойцы ВСУ гибнут на минах

Донбасс, 17 сентября. Украинские войска задействовали танки и управляемые ракеты при обстрелах Донецка и окрестностей. Повальная наркомания в ВСУ приводит к гибели солдат. Бойцы Киева, уходя на ротацию, вывозят со складов оружие и боеприпасы, наводняя ими Украину. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Оборонные ведомства Донецка и Луганска заявляют о 24 обстрелах со стороны вооруженных формирований Украины за минувшие сутки. Обстрелы велись преимущественно с использованием 82 и 120-мм минометов, гранатометов различных видов, а также танков и противотанковых ракетных комплексов, вооружений боевых машин пехоты и стрелкового оружия.

В ЛНР под огнем киевских силовиков оказались четыре населенных пункта, в ДНР обстрелам подверглись девять городов и поселков на всех направлениях обороны республики. Жертв среди мирного населения нет.

Бойцы ВСУ гибнут от передозировок наркотиков

Представитель управления народной милиции ДНР Ринат Айгистов сообщил об очередных небоевых потерях в украинской армии. В общеобразовательной школе Мариуполя от передозировки наркотиков умер боец из 36-й бригады морской пехоты ВС Украины. Школа используется силами ООС как помещение для расквартировки личного состава. Труп матроса Цимбалистого был найден в спортивном зале учреждения. Айгистов добавил, что указанный факт не был отражен в докладе руководству сил ООС.

В Луганской области, по информации оборонного ведомства ЛНР, работающая комиссия из ОТГ «Север» задержала пять солдат ВСУ, которые во время ареста находились в состоянии наркотического опьянения. Все задержанные являлись военнослужащими 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

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Солдаты Киева при ротации прихватили с собой вооружение

Как рассказал сотрудник пресс-службы УНМ ДНР Ринат Айгистов, разведке стало известно о том, что бойцы 24-й бригады ВСУ, оставляя место дислокации, помимо своих личных вещей захватили стрелковое оружие и боеприпасы со складов. Комбриг Валерий Гудзь, причастный к незаконному обороту оружия, вступил в сговор с комендантом Константиновки и подготовил все необходимые подложные документы для вывоза оружия и боеприпасов.

Константиновская военная комендатура проверяет количество и законные основания передвижения оружия и имеет возможность скрывать его наличие и отсутствие. По утверждению Айгистова, таким образом оружие и боеприпасы легко попадают на территорию Украины.

Рядовой ВСУ в Луганской области подорвался на мине

В районе города Счастье военнослужащий из 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ рядовой Белоконь подорвался на украинской мине. Причина все та же — отсутствие карт минных полей. О происшествии в рядах сил ООС рассказал представитель УНМ ЛНР Иван Филипоненко.

С тяжелыми ранениями боец доставлен в госпиталь Северодонецка. Вышестоящему штабному руководству небоевая потеря представлена как боевая, якобы произошедшая в результате обстрела со стороны Народной милиции ЛНР. Филипоненко добавил, что в указанном подразделении ВСУ это уже второй такой случай за последний месяц.