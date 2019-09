В ОБСЕ обеспокоены расследованием против главы Sputnik Молдавия

Вена, 17 сентября. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность расследованием против главы Sputnik Молдавия Владимира Новосадюка. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Дезир сообщил, что собирает информацию о следственных действиях в отношении Новосадюка.

I am concerned about the investigation launched against the head of @sputnikmoldova, Vladimir Novosadiuc, who was detained and questioned by the law enforcement authorities of #Moldova today. Looking for more information about the circumstances of the case.