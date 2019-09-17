В ОБСЕ обеспокоены расследованием против главы Sputnik Молдавия

Вена, 17 сентября. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность расследованием против главы Sputnik Молдавия Владимира Новосадюка. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Дезир сообщил, что собирает информацию о следственных действиях в отношении Новосадюка.

«Я обеспокоен началом расследования в отношении главы Sputnik Молдавия Владимира Новосадюка, которого сегодня задержали и допросили правоохранительные органы Молдавии», — констатировал представитель ОБСЕ.

I am concerned about the investigation launched against the head of @sputnikmoldova, Vladimir Novosadiuc, who was detained and questioned by the law enforcement authorities of #Moldova today. Looking for more information about the circumstances of the case. — OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) September 17, 2019

Ранее к Дезиру на конференции ОБСЕ в Варшаве обратился глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич. Он обратил внимание, что «в Молдавии схватили главу крупнейшего СМИ страны, не объясняя причин его задержания». Малькевич предложил Дезиру начать действовать.

Во вторник стало известно, что в Молдавии начало расследование в отношении Новосадюка. О задержании главы Sputnik Молдавия на данный момент речи не идет. Сам Новосадюк отверг предъявленные обвинения в мошенничестве и отмывании денег.

Малькевич ранее обратил внимание, что руководителя Sputnik Молдавия задержали перед масштабным российско-молдавским форумом.