Клинцевич назвал дело Устинова примером предательства либералами своих последователей

Москва, 17 сентября. Реакция так называемой «оппозиции» на дело Павла Устинова, проявившего агрессию к сотруднику ОМОНа, является шаблонным выгораживанием либералами своих соратников, попыткой исказить реальность и сделать преступника чуть ли не ангелом, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Сейчас мы видим, как либералы на теме приговора суда Павлу Устинову пытаются исказить картину происходящего. Некие люди, в том числе известные, откровенно давят, выставляя осужденного чуть не ангелом», — заявил сенатор в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Клинцевич отметил, что намеренно замалчиваются преступные действия Устинова: он участвовал в незаконной акции, выкрикивал антиправительственные лозунги, устраивал беспорядки и применил насилие к представителю правоохранительных органов.

Однако так называемые «оппозиционеры» выставляют его несчастной «жертвой режима», при этом сами поступили с ним подло, предав его. Ситуация вокруг Устинова стала типичным примером того, как из уголовного преступления делают политику, а деятельность эта проплаченная. Те, кто организовал провокации и подвел Устинова под суд, получат за это денежную награду от западных кураторов.

«Больший цинизм, чем у наших либералов, представить невозможно!» — добавил сенатор.

Клинцевич подчеркнул, что тот факт, что Устинов не признает свою вину, еще не делает его невиновным, а либералы пытаются подменить эти понятия. В любом государстве человек, напавший на стражей порядка, является преступником и получает срок. Полиция выполняет свою главную функцию – охраняет закон, поэтому если человек напал на кого-то и применил насилие, то он должен быть наказан. Осужденный намеренно устраивал провокации, осознанно нарушал закон и крайне старался совершить преступление. Поэтому суд вынес ему заслуженное наказание.

Либеральные СМИ умаляют вину Устинова, снижают значимость доводов обвинения, пытаясь выставить преступника «невинной жертвой». Это манипуляция имеет лишь одну цель – искусственно сформироваться неприязнь к полиции и власти. Традиционная игра на теме «справедливости» с подменой понятий и ложью давно апробирована на Западе. СМИ специально расшатывают общество, подогревая недовольство и создавая его там, где его не может быть.

Сенатор заявил, что никто не отрицает, что в России есть проблемы, власть их озвучивает и решает. Однако либералы по методичке западных кураторов цепляются за любой повод, чтобы раздуть конфликт и обернуть его в свою пользу. При этом никто не отдает себе отчет о том, что, добившись власти, эти личности будут торговать страной, а интересы россиян волнуют их в последнюю очередь.

Клинцевич подчеркнул, что приговор Устинову – это урок тем, кто пытается расшатать ситуацию в стране. Закон един для всех, человек должен отвечать за свои преступления. Неприкосновенность людей в форме при исполнении обязанностей – одна из ключевых позиций любого развитого государства.

«Только так можно показать, что покушение на сотрудников правопорядка чревато. Во всем мире принято: никто не имеет права пальцем тронуть человека в форме при исполнении им служебных обязанностей. А также угрожать его родным. Это незыблемый закон, и он будет в России исполняться!» – подытожил Клинцевич.

Накануне Тверской суд Москвы приговорил Устинова к 3,5 года лишения свободы за применение насилия к сотруднику ОМОНа. Во время незаконного митинга 3 августа на Пушкинской площади Устинов выкрикивал антиправительственные лозунги. При попытке задержания он применил насилие к сотруднику власти и вывихнул ему плечо.