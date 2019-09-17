Врач заявил, что на фоне пневмонии у Заворотнюк мог развиться сепсис

Москва, 17 сентября. Практикующий реаниматолог одной из федеральных клиник прокомментировал состояние актрисы Анастасии Заворотнюк. Он предположил, что у звезды на фоне пневмонии мог развиться сепсис.

Осложнения на фоне тяжелого онкологического заболевания заставляют московских медиков корректировать лечение артистки. Накануне СМИ сообщили о пневмонии и полиорганной недостаточности Заворотнюк.

Врачи приостановили лечение опухоли и сосредотились на других симптомах. Врач-реаниматолог прокомментировал состояние Заворотнюк на условиях анонимности.

Он отметил, что каждый пациент индивидуален. Все зависит от тяжести заболевания, его жизненных показателей, поэтому шанс на спасение есть всегда, считает эксперт. Но полиорганная недостаточность — это серьезное препятствие для выздоровления.

«Значит отказали как минимум два органа: легкие, почки, сердце, печень и так далее. Скорее всего, в этом случае недостаточность возникла на фоне сепсиса, а тот, в свою очередь — от пневмонии», — отметил врач, его цитирует KP.Ru.

Заражение крови у больного может проявиться даже в стерильных условиях. Это связано с иммунной системой, поскольку люди сами являются носителями условно-патогенной флоры.

У здоровых людей иммунная система сама справляется с вирусами, а у тяжелых пациентов нет сил, им нужна поддержка антибиотиками.

Ранее СМИ сообщили, что Заворотнюк сделали трепанацию черепа в немецкой клинике. Однако 26 июня ее состояние ухудшилось, артистка находится в тяжелом состоянии в одной из московских клиник.