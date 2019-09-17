Гаспарян рассказал о плюсах единой базы данных жителей России

Радиоведущий и писатель Армен Гаспарян выразил уверенность, что создание единого ресурса с данными жителей России поможет государству.

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении проект закона о создании единого федерального информационного ресурса, который бы содержал сведения о населении Российской Федерации.

В Кабмине пояснили, что в настоящее время не существует единого источника полных данных о физическом лице, необходимых для налоговых органов, и создание такого ресурса могло бы помочь в решении ряда задач государственного управления. Он необходим для улучшения контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета граждан РФ.

Комментируя решение парламентариев, известный российский радиоведущий, писатель и общественный деятель Армен Гаспарян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что создание соответствующего ресурса было делом времени, так как «сейчас абсолютно все оцифровывается и уходит в Интернет».

«Все становится электронным, а значит, подобный ресурс, конечно, нужен, чего греха таить. Это уже современность, и ей нужно следовать, а потому очень глупо делать вид, что этого не существует, и если этот ресурс поможет государственным органам, то хорошо, и слава богу. Я лично в нем вообще ничего плохо не вижу, но это может быть связано с тем, что я ни от кого ничего не скрывал и всегда был с этой точки зрения прозрачен. Поэтому для меня удивительно, когда какие-то анонимы начинают орать, что это ущемление их прав, в то время как им права анонимности никто не гарантировал. На секундочку, если до них, до Интернета пока руки не дошли, это не означает, что так будет всегда», — поясняет собеседник ФАН.

Отметим, новый ресурс будет формироваться на основе сведений о физических лицах, представляемых соответствующими органами и организациями — МВД, Минобороны, Минобрнауки, Росморречфлот, государственные внебюджетные фонды и т. д. Данные будут передаваться посредством использования единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

«Ресурс, с моей точки зрения, полезный, так как это также переход на электронный документооборот. Хотелось бы также узнать подробности его движка, не будет ли он в какой-то степени конкурировать с порталом «Госуслуги», или, может быть, он вообще будет его частью. Если этот проект будет дополнять портал государственных услуг, вот это была бы хорошая и красивая история», — продолжает Армен Гаспарян.

Созданием и сопровождением соответствующего ресурса займется Федеральная налоговая служба. Она также включит в ПО сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, временно или постоянно проживающих и работающих на территории страны.

«Это правильно, потому что это действительно важная проблема, которая актуальна и для медиапространства. Я несколько раз сталкивался с воплями, что какого-то человека якобы незаконно депортируют, и ты начинаешь узнавать, что и как. А в итоге выясняется, что он вообще непонятно как въехал в страну и каким-то образом пробыл тут полтора года. Он нигде не регистрировался и по формальному признаку вообще не существует. Соответственно, подобного рода ресурс очень сильно упростил бы работу с этой точки зрения, можно было бы в доли секунды все выяснить, проверить и исключить возможности для всякого рода инсинуаций», — заключил радиоведущий.

Напомним, согласно проекту закона, ресурс будет содержать базовые — (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные) и дополнительные (семейное положение, родственные связи и иные) сведения о физическом лице.