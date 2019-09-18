Западные СМИ оскорбляют российское правосудие, выгораживая напавшего на ОМОН Устинова

Москва, 17 сентября. Либеральные и западные СМИ пытаются оказывать давление на российское правосудие, выгораживая напавшего на ОМОН провокатора Павла Устинова. Об этом заявил глава исполнительного комитета Союза десантников России Валерий Юрьев.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 годам колонии Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время незаконного митинга в центре столицы. При этом либеральные и прозападные СМИ пытаются сформировать в российском обществе убеждение о невиновности провокатора Устинова, который во время задержания на митинге вывихнул плечо сотруднику Росгвардии. Решение суда по делу Устинова основано на объективных доказательствах и полностью соответствует букве закона. Однако западные и российские либеральные СМИ пытаются манипулировать сознанием российского общества, чтобы выставить Устинова невиновным.

По словам Юрьева, участники несанкционированных митингов в Москве прекрасно понимают, что их действия являются преступлением. Он также добавил, что представители так называемой «оппозиции» пытаются «разрушить государство под предлогом борьбы за демократию».

«Они прекрасно понимают, что совершают преступление. Сейчас за этого Устинова творческая интеллигенция впряглась, которая не понимает, что это такое, я был в этой толпе, когда толпа идет озверевшая, порой вооружена чем-то, это вообще страшная картина», — пояснил глава Союза десантников России.

По словам Юрьева, он изучил видеозапись, на которой запечатлены противоправные действия Устинова на незаконной акции протеста в Москве. На записи отчетливо видно, что Устинов действительно оказывал сопротивление сотрудникам полиции, в результате чего нанес травму омоновцу.

«Со стороны Росгвардии было все законно. Мог он нанести травму сотруднику или не мог? Конечно, мог. Он его уронил с высоты полного роста, наступил на его корпус», — добавил Юрьев.

Глава Союза десантников России также добавил, что приговор Павлу Устинову должен стать поучительным для всех участников незаконных митингов, которые должны понять недопустимость применения силы в отношении сотрудников правоохранительных органов, передает Life.ru.

Напомним, 3 августа Устинов принял участие в незаконном митинге, который состоялся в Москве. В ходе несанкционированной акции Устинов выкрикивал лозунги и устраивал провокации. Кроме того, Устинов оказал сопротивление сотрудникам полиции при задержании, в результате чего один из правоохранителей получил травму плеча. Сам Устинов заявил, что якобы не участвовал в митинге, а пришел «на встречу с другом», однако видеозапись с его задержанием свидетельствует об обратном.