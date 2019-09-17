В Совфеде считают, что нанесший увечье росгвардейцу Устинов получил минимальное наказание

Москва, 17 сентября. Нарушать закон запрещено всем, независимо от статуса. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров.

Таким образом он прокомментировал позицию либеральных СМИ, которые всячески стараются оправдать осужденного участника незаконных митингов в Москве Павла Устинова, во время беспорядков напавшего на полицейского.

По мнению Джабарова, либералам перед защитой нужно было изучить западную практику наказания за подобные деяния, где нападение на правоохранителей карается очень жестко. Поэтому и напавший на полицейского Устинов должен отвечать по закону.

«Я думаю, что если бы это произошло в той же Америке, то актер, который применил насилие к стражам правопорядка, был бы пристрелен полицейскими на месте. А в лучшем случае, он бы уже получил серьезный срок», — поделился член Совфеда с «НьюИнформ».

Джабаров отметил, что стражи правопорядка являются такими же людьми, как все остальные — имеют семьи, родных и близких — с той лишь разницей, что они практически всегда во время службы рискуют своими жизнями. Поэтому, резюмировал сенатор, «подвергать их жизни опасности подобным образом никому нельзя».

В понедельник, 16 сентября, Тверской суд Москвы признал виновным Павла Устинова, который напал на бойца ОМОНа во время незаконного митинга, прошедшего в столице 3 августа. Провокатора приговорили к 3,5 года колонии общего режима.

Согласно материалам дела, в день несанкционированной акции Устинов принимал участие в массовых беспорядках и нарушал общественный порядок. Именно поэтому его задержание было абсолютно правомерным.

Когда за противоправные действия сержант полиции Александр Лягин задержал провокатора, Устинов оказал активное сопротивление, в результате чего правоохранитель вывихнул плечо.

И хотя вина актера полностью доказана, лояльные к либералам СМИ и Telegram-каналы, многие из которых финансируются Западом, уточняет «НьюИнформ», пытаются исказить ситуацию и сформировать нужную им картину. При этом отмечается, что они активизировались только после оглашения приговора, хотя Устинов находился под стражей с 3 августа.