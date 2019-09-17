Гаспарян призвал «защитников» осужденного за насилие Устинова не устраивать балаган

Москва, 17 сентября. Публицист Армен Гаспарян прокомментировал призывы освободить актера Павла Устинова, который получил 3,5 года тюрьмы по обвинению в применении насилия к бойцу ОМОН во время несогласованной акции в Москве 3 августа.

Знаменитости запустили флешмоб, в рамках которого призывают освободить Устинова, признанного виновным по решению суда. Как правило, звезды публикуют картинку «Я/Мы Павел Устинов» или видео, на котором снято задержание актера.

Гаспарян подчеркнул, что ролик мог быть обрезан или смонтирован, а значит, он не является источником объективной информации того, что происходило в тот момент.

«Я не знаю, что было до момента, с которого началась запись. Наверное, в материалах процесса что-то содержится, — приводит слова Госпаряна «Инфореактор». — Ведь на основании чего-то судья выносил решение. Наивно же полагать, что он просто пришел в плохом настроении и сказал: ты виновен, и вот тебе 3,5 года».

Публицист также обратил внимание на некоторые странные моменты, нестыковки, в деле Устинова.

«Во-первых, я не очень понимаю, почему сначала человека осудили, а только спустя некоторое время начинаются вокруг него вот эти все пляски? Почему деятели культуры, которые все это понаписали, молчали все это время? — поинтересовался публицист. — Во вторых, почему в процессе не принимали участие адвокаты, которых обещал [блогер Алексей] Навальный?»

Эксперт призвал участников флешмоба и других сторонников Устинова не устраивать балаган, а «в законном порядке оспаривать решение суда».