Российские актеры, либеральные СМИ и оппозиционные Telegram-каналы устроили флешмоб в поддержку фигуранта «московского дела» Павла Устинова, осужденного на 3,5 года за активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов во время незаконной акции на Пушкинской площади 3 августа этого года. Писатель, публицист, переводчик, блогер и разработчик компьютерных игр Дмитрий «Гоблин» Пучков сравнил это с реакцией творческой интеллигенции на дело режиссера Олега Сенцова, осужденного за терроризм.

В беседе с Федеральным агентством новостей Дмитрий Пучков, более известный россиянам под псевдонимом «Гоблин», заметил, что сейчас, проиграв избирательную кампанию, так называемым оппозиционерам необходимо реабилитироваться, и они будут рисовать с помощью подручных средств ужасающую картинку беззакония, полицейского произвола, предвзятости суда и так далее. И тут дело участника массовых беспорядков в центре Москвы Павла Устинова подвернулось очень кстати.

«Сначала они борются с якобы с имевшими место быть фальсификациями на выборах, а когда оказывается, что они сами — главные фальсификаторы, подделывающие подписные листы и распространяющие фейковые новости, то они меняют стратегию и ищут сакральную жертву. Такой сакральной жертвой сейчас назначен этот, с позволения сказать, актер. «Актер» — в кавычках. Он, как «режиссер» — тоже в кавычках — Олег Сенцов, за которого господин Александр Сокуров лично просил перед президентом Владимиром Путиным. Просил проявить милосердие к террористу, у которого нашли восемь кило тротила, которые он планировал применить, чтобы убить невиновных крымчан. Здесь — то же самое. И всей этой творческой интеллигенции уже не интересны фальсификации, они борются с мифическими политическими репрессиями и полицейским произволом», — отметил «Гоблин» Пучков.

Он добавил, что никто из защитников Устинова не вникал в суть дела, возбужденного в отношении него.

«Им плевать, что перед законом все равны, и суд счел доказательства вины Устинова достаточными и объективными. Они на это не обращают внимания, потому что перед судом предстал их коллега по цеху — какой-то там актер, а не тупое быдло. Своего защищают изо всех сил, но выглядит это глупо. Но, в общем-то, они ничего умного и не творят. Зато этим всем сейчас пользуются либеральные СМИ, формирующие с помощью актеров нужную их спонсорам повестку», — добавил Дмитрий Пучков.

Как следует из материалов дела Павла Устинова, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин попытался задержать актера, который нарушил общественный порядок и стал активным участником массовых беспорядков. Устинов оказал сопротивление, из-за чего Лягин получил вывих плеча. При этом участник незаконного митинга свою вину не признал.

В приговоре суда, озвученном 16 сентября, говорится, что Устинов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.