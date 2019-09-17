Санкт-Петербург, 17 сентября. Социальная сеть «ВКонтакте» разрешила сообществам скрывать своих подписчиков. Полный список подписчиков смогут увидеть только администраторы группы.

«Если настройка включена, пользователи будут видеть среди вступивших только своих друзей, а также общее количество участников. Сообщество не будет отображаться и в личном профиле подписчика», — говорится в сообщении «ВКонтакте».

Компания считает, что эта мера позволит бизнесу защитить сообщества от недобросовестной конкуренции: некоторые предприниматели, видя подписчиков конкурента, стараются переманить их к себе с помощью спам-рассылки. При этом скрытые пользователи будут по-прежнему учитываться в таргетированной рекламе.

В минувшую среду в работе «ВКонтакте» произошел массовый сбой. По данным сайта, 87% пользователей сообщили о сбоях при загрузке «ВКонтакте», еще 9% указали на проблемы при отправке сообщений. У 2% россиян возникли сбои при просмотре видеозаписей. Жалобы в основном поступили из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Краснодара, Уфы, Самары, Казани, Ростова-на-Дону и других российских городов, сообщает «Газета.ру».