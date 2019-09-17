В Госдуме прокомментировали нападение северокорейских браконьеров на пограничников РФ

Нападение северокорейских рыбаков на военнослужащих погранслужбы ФСБ России связано с тем, что корейцы занимались контрабандой и незаконным промыслом рыбы в российских водах, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Произошедший инцидент не является фактом посягательства на биологические ресурсы России, считает депутат Госдумы.

«Я надеюсь, что это частный и исключительный случай, он не носит системный характер. КНДР, как и многие другие страны, заинтересована в дружеских отношениях с нашим государством. Поэтому она даст свою принципиальную оценку произошедшему инциденту. Здесь налицо очевидный факт нарушения всех норм международного права в части проведения рыболовства. Так, вследствие этого инцидента наш МИД уже вызвал посла КНДР в России, где ему был выражен протест. Поэтому данный факт нужно рассматривать как исключительный, не носящий системного характера», — заявил Швыткин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, при решении проблемы браконьерства в российских водах нужно учитывать нормы международного права, говорит парламентарий.

«КНДР необходимо выстроить систему пресечения и недопущения таких преступлений. Северокорейские власти должны идти по пути оздоровления всей ситуации с незаконными промыслами, поскольку не заинтересованы в дестабилизации ситуации в данной области. Поэтому нужно идти по пути урегулирования правового поля при взаимодействии с нашей страной», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, два судна и 11 моторок из КНДР занимались незаконным промыслом в исключительной экономической зоне РФ в районе банки Кито-Ямато. На борту одной шхуны находилось около 45 человек, они атаковали пограничников. В итоге трое военных были ранены.

Ранее, приморские пограничники задержали шестнадцать лодок, принадлежащих Северной Корее. Также были задержаны около двухсот пятидесяти северокорейских рыбаков. Их подозревают в ловле кальмара в приморских водах.