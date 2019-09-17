Хейл заверил Лукашенко в поддержке Вашингтоном суверенитета Белоруссии

Минск, 17 сентября. Соединенные Штаты не заставляют Белоруссию выбирать между Западом и Востоком и уважают желание страны самой определять свой путь. Об этом заявил замгоссекретаря Дэвид Хейл в ходе визита в Минск.

Во вторник американский политик провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Говоря о нормализации отношений между Вашингтоном и Минском, Хейл подчеркнул приверженность США поддержке суверенитета и независимости республики.

«Мы не просим Белоруссию делать выбор между Востоком и Западом. США уважают желание Белоруссии определять свой собственный путь и делать свой собственный вклад в мир и стабильность в регионе», — заверил замгоссекретаря.

Напомним, Вашингтон несколько лет назад ввел санкции против некоторых лиц и организаций Белоруссии по обвинению в «нарушении прав человека» и «подрыве демократических институтов». Позднее обе страны взаимно сократили штаты посольств, миссии в Белоруссии и США возглавляют временные поверенные в делах.

В 2015 году американская сторона частично приостановила ограничительные меры в отношении ряда белорусских компаний. Минск, в свою очередь, снял ограничения на число присутствующих в стране американских дипломатов, которые действовали с 2008 года.

Ранее на встрече с американским представителем Лукашенко заявил, что гражданскую войну на Украине невозможно завершить без участия США.