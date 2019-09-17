Эксперт объяснил, почему США не ремонтируют разрушенные ими мосты через Евфрат в Сирии

Недавняя доставка гуманитарной помощи в лагерь для беженцев «Эр-Рукбан» в Сирии, первая за семь месяцев, вызвала небывалый ажиотаж в СМИ многих стран. Однако почему-то никто не вспоминает о том, что в северо-восточные регионы САР — так называемое Заевфратье — конвои ООН из-за запрета новых оккупантов не заходили уже 9 месяцев. Подробнее о нынешней ситуации за Евфратом читайте в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Последний раз гуманитарную помощь в провинции Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор доставляли в январе текущего года. Всемирная организация здравоохранения направила тогда медикаменты, вакцины и медицинское оборудование воздушным транспортом. В этом и состоит проблема регулярной доставки гуманитарной помощи на северо-восток Сирии – отсутствие доступных наземных путей, связывающих центральную часть страны с Заевфратьем.

Дело в том, что протекающая по территории САР река как бы разделяет государство на две части. До прихода в Сирию сил международной коалиции во главе с США, центральные и северо-восточные районы страны вполне привычно соединялись мостами через Евфрат. Но, как передавал ранее министр экономики САР Мухаммед Самер аль-Халиль, все переправы были намеренно разрушены ударами ВВС международной коалиции в ходе боевых действий против «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). И теперь левый берег страны оказался оторванным от основной ее части.

Результатом этого стал гуманитарный кризис, происходящий сейчас в провинциях Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор. Местное арабское население страдает от нехватки продуктов питания, медикаментов, питьевой воды. Ситуация осложняется тем, что США, контролирующие данные территории, не намерены восстанавливать мосты и переправы через Евфрат.

Сирийские власти могли бы самостоятельно начать этот процесс, но курдские радикалы, подчиняющиеся Вашингтону, не намерены пускать на захваченные ими территории представителей официального Дамаска. В итоге получается, что из-за боязни американцев потерять контроль над богатыми нефтью и газом северо-восточными районами Сирии в первую очередь страдает местное население.

Реконструкция мостов через Евфрат решила бы много проблем. Кроме того, что жители изолированных районов смогли бы получать гуманитарную помощь и поддержку — как от международных организаций, так и от сирийского правительства — строительство переправ способствовало бы обратной интеграции северо-восточных областей Сирии с ее центральной частью.

Однако, похоже, что именно этого как раз и боятся США, заметил в интервью корреспонденту ФАН доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

«Ни курды, ни их американские кураторы, конечно, не заинтересованы в правительственных гуманитарных поставках за Евфрат и вообще в любых процессах, направленных на возобновление связей между центром и северо-востоком САР. В том числе в восстановлении мостов, которые вновь свяжут части страны транспортными артериями, и других коммуникационных структур. Дело в том, что главная цель Соединенных Штатов и тех, кто продвигает их интересы в арабской республике, — то есть прежде всего Сирийских демократических сил (SDF) — ровно противоположна. Ими движет идея расчленения страны, создания подконтрольных анклавов и разрушения ее территориальной целостности», — пояснил эксперт.

Таким образом, США в очередной раз предпочитают собственные захватнические геополитические устремления простым потребностям миллионов сирийцев, несколько лет проживших под гнетом террористов ИГ1.

«Курды рассчитывают создать там собственное квазигосударство, а Штатам важно сохранять присутствие за Евфратом через своих союзников SDF. Соответственно, налаживание транспортных линий с освобожденной частью Сирию, тем более в целях предоставления Дамаску возможности снабжать жителей северо-востока страны гумпомощью, никак не входит в планы Вашингтона. Между тем сотрудничать с ООН по вопросам поставки грузов в неконтролируемые правительством районы у центральных властей получается нечасто, поскольку США имеют слишком серьезное влияние на данную международную организацию. То есть люди там страдают фактически из-за агрессивной внешней политики американцев», — заключил Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.