Путин назвал худшие черты бюрократии

Москва, 17 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что черствость и формализм являются худшими чертами бюрократии. Об этом российский лидер заявил на селекторном совещании с участием министров и руководителей регионов.

Путин выступил с критикой работы властей в Дальневосточном федеральном округе. Глава страны отметил, что недоволен ликвидацией последствий паводков в регионе.

«Не всегда [работа] ведется расторопно и адекватно проблемам, с которыми сталкиваются граждане», — пояснил президент.

Глава государства добавил, что в местах ЧП не было организовано в полной мере оказание помощи людям. Кроме того, неопределенными остаются объемы федеральной поддержки.

«До сих пор нет информации по этим важнейшим вопросам для организации работы», — констатировал он.

Путин напомнил о прямой ответственности глав регионов и муниципалитетов за ситуацию. Российский лидер констатировал, что люди не должны оставаться один на один с проблемами — каждого должны проинформировать о правах, положенных выплатах, объяснить, куда надо обратиться, чтобы незамедлительно получить деньги.

Глава государства с сожалением признал, что люди сталкиваются с худшими «чертами нашей бюрократии». Президент пояснил, что речь идет о черствости и формализме.