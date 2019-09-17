Пентагон призывает Турцию закупать американскую продукцию вместо российских Су-35 и Су-57

Вашингтон, 17 сентября. США призывают Турцию отказаться от закупки российских истребителей Су-35 и Су-57 в пользу американских, заявил заместитель министра обороны США Джон Руд.

«Это то, в каком направлении мы будем призывать Турцию двигаться — (принимать решение) в пользу вооружений, произведенных США, что принимает в расчет совместимость», — сказал замминистра обороны США.

При этом Руд напомнил, что Турция – независимая страна и может самостоятельно принимать решения. Замминистра добавил, что Вашингтон готов к партнерству с Анкарой в этом вопросе. Однако он не уточнил, что именно США готовы предложить Турции.

Напомним, ранее в Турцию были поставлены российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400. США пытались оказать давление на Анкару и заявили, что в случае приобретения Турцией российских ЗРК страну исключат из программы создания американских истребителей F-35. Однако турецкие власти не поддались на угрозы Вашингтона, а поставки С-400 в Анкару продолжаются в соответствии с контрактом

Кроме того, президент Турции Реджеп Тайип Эрдога сообщил, что Анкара я ведет переговоры с Россией о поставках истребителей Су-57. представители турецких ведомств, которые посетили международную выставку МАКС-2019 в Москве, продолжают переговоры по Су-57 с российскими коллегами.