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Временный поверенный КНДР убежал из МИД РФ без комментариев

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Временный поверенный КНДР убежал из МИД РФ без комментариевМосква, 17 сентября. Временный поверенный в делах КНДР в России Зин Чжон Хеп отказался от общения с прессой после визита в российский МИД, куда был вызван в связи с задержанием северокорейских шхун в Японском море. 

Хеп пробыл в министерстве иностранных дел России более часа, а затем убежал от журналистов, передает ТАСС.

Напомним, что ранее сегодня департамент информации и печати МИД России сообщил о том, что Хеп будет вызван в министерство.

Причиной внепланового приглашения стала необходимость разъяснения ситуации вокруг северокорейских шхун, которые были обнаружены сегодня в российской исключительной экономической зоне. 

Во время патрулирования корабельный состав пограничного УФСБ по Приморью заметил и задержал два судна, которые, как оказалось впоследствии, принадлежали Северной Корее и занимались незаконным промыслом в исключительной экономической зоне России, в районе банки Кито-Ямато в Японском море. Об этом сообщила ФСБ России.

По данным ведомства, на борту одной шхуны находились 45 человек, на борту другой — 21 человек.

Как рассказали в ФСБ, во время задержания браконьеры оказали сопротивление и атаковали российских военных, в результате чего трое пограничников получили ранения. Задержанные шхуны были конвоированы в Находку.

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Источник: ТАСС
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