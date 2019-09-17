«Зенит» подписал новый контракт с Кокориным. События дня. ФАН-ТВ

Новая эпоха отношений России и Китая

Начинается новая эпоха отношений между Россией и Китаем. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в Санкт-Петербурге. Глава правительства напомнил, что дипломатические отношения между СССР и Китаем были установлены в октябре 1949 года.

«Спустя семь десятилетий российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на беспрецедентно высоком уровне и вступили в новую эпоху», — отметил Дмитрий Медведев.

Глава правительства отметил, что Китай является нашим самым крупным торговым партнером. За прошлый год взаимный товарооборот увеличился практически на четверть и превысил 108 млрд долларов. А к 2024 году планируется выйти на уровень в 200 млрд. В свою очередь, Ли Кэцян также отметил, важность сотрудничества с Россией.

«В настоящее время в сложных и непростых международных экономических и политических условиях стабильное, устойчивое сотрудничество между нашими странами служит стабилизирующим фактором не только для региона, но и для всего мира», — убежден премьер Госсовета КНР.

Перед встречей Дмитрий Медведев и Ли Кэцян с супругами посетили Государственный музей-заповедник «Павловск». Главы правительств осмотрели основные залы дворца и ознакомились с его коллекцией. Отметим, это уже 24-я регулярная встреча глав правительств России и Китая.