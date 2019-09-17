«Зенит» подписал новый контракт с Кокориным. События дня. ФАН-ТВ

Новая эпоха отношений России и Китая
Начинается новая эпоха отношений между Россией и Китаем. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе встречи с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном в Санкт-Петербурге. Глава правительства напомнил, что дипломатические отношения между СССР и Китаем были установлены в октябре 1949 года.
«Спустя семь десятилетий российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия находятся на беспрецедентно высоком уровне и вступили в новую эпоху», — отметил Дмитрий Медведев.
Глава правительства отметил, что Китай является нашим самым крупным торговым партнером. За прошлый год взаимный товарооборот увеличился практически на четверть и превысил 108 млрд долларов. А к 2024 году планируется выйти на уровень в 200 млрд. В свою очередь, Ли Кэцян также отметил, важность сотрудничества с Россией.
«В настоящее время в сложных и непростых международных экономических и политических условиях стабильное, устойчивое сотрудничество между нашими странами служит стабилизирующим фактором не только для региона, но и для всего мира», — убежден премьер Госсовета КНР.
Перед встречей Дмитрий Медведев и Ли Кэцян с супругами посетили Государственный музей-заповедник «Павловск». Главы правительств осмотрели основные залы дворца и ознакомились с его коллекцией. Отметим, это уже 24-я регулярная встреча глав правительств России и Китая.
Учения «Центр» доказали превосходство вооружения РФ
В ходе учений «Центр» в очередной раз были подтверждены высокие характеристики российской военной техники. Об этом сообщил командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны Юрий Грехов.
«В рамках учений «Центр-2019» группировка ПВО Центрального военного округа на полигоне «Ашулук» отразила удар воздушного противника. Боевые расчеты с задачей справились, показали высокую выучку», — заместитель командующего ВКС России Юрий Грехов.
В ходе учений на полигоне «Ашулук» были уничтожены все воздушные цели, ударные беспилотные летательные аппараты, баллистические и крылатые ракеты, а также военно-тактическая авиация. Всего к отражению удара только 17 сентября привлекалось более 500 военнослужащих, 150 единиц вооружений и военной техники. Напомним, стратегические учения «Центр» проходят на восьми полигонах России и стран ближнего зарубежья. Завершатся маневры 21 сентября. В них, кроме российских военных, участвуют военнослужащие из Китая, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Индии, Таджикистана и Узбекистана.
«Зенит» подписал контракт с Кокориным
Футбольный клуб «Зенит» подписал контракт с нападающим Александром Кокориным до конца сезона. Об этом сообщил генеральный директор клуба Александр Медведев. Напомним, футболисты Кокорин и Павел Мамаев, в мае осужденные за драки в центре Москвы, вышли на свободу из колонии условно досрочно. Гендиректор «Зенита» добавил, что нападающий пройдет углубленное медицинское обследование. А вот на каких именно взаимных договоренностях было достигнуто соглашение между клубом и игроком, не уточняется. Теперь нападающего можно будет вновь увидеть в основном составе на играх «Зенита». Ранее клуб сделал заявление о том, что готов дать шанс Кокорину вернуться в большой футбол. Тем временем футбольный клуб «Краснодар» планирует разорвать контракт с Павлом Мамаевым. Палата по разрешению споров РФС рассмотрит вопрос расторжения до конца сентября.