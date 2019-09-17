Полиция Гонконга арестовала прокитайского активиста за демонстрацию флага КНР

Гонконг, 17 сентября. Три минуты продержался китайский студент с материка с флагом КНР в центре Гонконга, прежде чем его задержала полиция и аккуратно затолкала в микроавтобус, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Молодой человек стоял около станции метро Causeway, и активно размахивал огромным китайским флагом. Он не успел назвать корреспонденту ФАН своего имени, но сообщил окружающим, что он «простой студент с материка» и что «он не участвует ни в каких акциях», «а просто хочет показать, что Гонконг и КНР – одна страна». Вокруг студента быстро собралась большая толпа, многие снимали его на свои телефоны, другие кричали ругательства или шутили.

Также в процессе демонстрации флага КНР некоторые прохожие открыто высказывали недовольство, другие даже пытались сорвать флаг, третьи начали убеждать этого героя прекратить акцию, т.к. это небезопасно в Гонконге. Напомним, ранее корреспондент ФАН фиксировал жестокие избиения материковых китайцев сторонниками независимости Гонконга.

По счастливому случаю, среди прохожих за эти три минуты не нашлось рьяных активистов протеста, зато нашлись те, кто вызвал на место полицию. Далее случилось удивительное – китайца за демонстрацию флага КНР (напомним, Гонконг официально является частью Китая с 1997 года) задержал полицейский наряд и сопроводил в автобус для задержанных.

В настоящее время этот эпизод живо обсуждается в социальных сетях Гонконга. Некоторые называют его знаменательным, предполагая, что полиция таким образом поддержала сторонников независимости. Другие считают, что студента просто спасли от расправы, поскольку в ходе последних беспорядков в Гонконге жестокие нападения на материковых китайцев стали обычным делом.

Напомним, ранее ФАН сообщал, как несколько сотен радикальных активистов из числа протестующих против материкового Китая атаковали крупнейший торговый центр страны — Amoy Plaza в Гонконге. Демонстранты искали в нем политических оппонентов — тех, кто говорит или выглядит немного иначе, чем они, — после чего жестоко избивали своих жертв или даже пытали их лазерными указками, выжигая сетчатку глаз.

Митинги протеста в Гонконге продолжаются с начала июня — поводом стало решение городских властей изменить местный закон об экстрадиции так, чтобы подозреваемых можно было выдавать по запросу в материковый Китай. Сначала акции были мирными, но впоследствии стали заканчиваться актами вандализма.