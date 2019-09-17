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Шойгу и Ермекбаев встретились в Москве. ФАН-ТВ

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Встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу с коллегой из Республики Казахстан Нурланом Ермекбаевым состоялась в Москве 17 сентября.

Во вступительной речи глава российского оборонного ведомства отметил давние связи между двумя странами, подчеркнул важность взаимного участия в учениях и поддержание отношений в различных форматах.

Шойгу и Ермекбаев встретились в Москве. ФАН-ТВ

Шойгу также отметил все более успешные выступление команд Казахстана в армейских играх. Он также отметил, что навыки, приобретаемые казахскими бойцами в ходе этих соревнований, имеют большое значение.

Он отдельно упомянул образовательные программы, обучение российских и казахских офицеров. Закончил свою речь Шойгу предложением обсудить перспективы военного сотрудничества России и Казахстана.

Шойгу и Ермекбаев встретились в Москве. ФАН-ТВ

«Абсолютно согласен с оценкой наших двусторонних и многосторонних отношений, которую вы дали. Нас действительно связывают очень глубокие исторические корни. Совместные, к сожалению, и трудности, и совместные победы. Россия для Казахстана — это не просто стратегический союзник и партнер», — ответил на речь Сергея Шойгу Нурлан Ермекбатов.

Он также подтвердил желание «добиться определенного прогресса в военном, военно-техническом, военно-политическом сотрудничестве.

Шойгу и Ермекбаев встретились в Москве. ФАН-ТВ

Встреча сопровождалась построением рот почетного караула. В нем участвовал 154-й отдельный комендантский Преображенский полк ВС РФ и рота почетного караула республиканской гвардии Казахстана.

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