Выбраны талисманы Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине

Москва, 17 сентября. Официальными талисманами зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут в Пекине в 2022 году, стали панда Бин Дуньдунь и фонарик Сюэ Жунжун.

Оргкомитет зимней Олимпиады-2022 показал во вторник официальные талисманы соревнований в микроблоге Twitter.

«У нее (панды) костюм изо льда, сердце из золота и любовь ко всем видам спорта», — описали организаторы талисман зимних Олимпийских игр.

По задумке, фигура Бин Дуньдунь символизирует крепкое тело спортсменов и несгибаемый олимпийский дух. Как отметил «Ридус», первый иероглиф в имени панды означает «лед», что символизирует чистоту и силу.

Символом Паралимпийских игр стал красный китайский традиционный фонарик Сюэ Жунжун. Первый иероглиф в его имени в переводе означает «снег».

«Он уже согрел наши сердца», — говорится в сообщении оргкомитета Олимпиады-2022.

Зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля в 2022 году, Паралимпийские игры состоятся с 4 по 13 марта в китайской столице. Во время Олимпийских игр будут разыграны более ста комплектов медалей, напомнил «МИР 24».