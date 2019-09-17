В организмах 97% немецких детей обнаружили микрочастицы пластика

Берлин, 17 сентября. Масштабное исследование анализов немецких подростков шокировали медиков. В организмах 97% детей было выявлено наличие микрочастиц пластика.

В тесте приняли участие почти 2,5 тыс. несовершеннолетних в возрасте от нескольких месяцев до 17 лет. Ученые исследовали образцы их мочи. В итоге специалисты обнаружили в анализах пластификаторы 11 видов пластмасс.

По мнению экспертов, в организмы детей и подростков микрочастицы пластика попадают с едой из пластиковых контейнеров и продуктов, упакованных в пищевую пленку. Еще одним источником стали вода и другие напитки из пластиковых бутылок.

Особое беспокойство медиков вызвало то, что микрочастицы были обнаружены даже в организмах младенцев. Виновата в этом опять же пластиковая тара, в которой выпускается детское питание. Производители все чаще отказываются от классических стеклянных баночек и бутылочек, хотя они абсолютно нейтральны к любой среде, отмечает ТАСС. Вызвало тревогу врачей и то, что в анализах детей выявили канцерогенная перфтороктановая кислота (ПФОК). У большинства участников теста ее уровень гораздо выше допустимой нормы.

На фоне этих данных токсикологи Германии хотят добиться запрета на использование пластиковой тары хотя в сфере детского питания. Помимо этого, ученые считают необходимым полностью отказаться от применения в производстве детского питания веществ, которые при взаимодействии с пластиком выделяют опасные токсины.