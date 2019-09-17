Адвокат напомнил «защитникам» провокатора Устинова об объективных доказательствах его вины

Москва, 17 сентября. Российские актеры выступили в поддержку Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 года колонии за нападение на бойца ОМОН в ходе незаконной акции в Москве 3 августа.

Видеозаписи «в защиту» провокатора опубликовали Александр Паль, Ирина Старшенбаум, Кристина Асмус, Евгений Стычкин, Артур Смольянинов и другие публичные личности. Идею флешмоба тут же подхватили либеральные СМИ и Telegram-каналы в попытке сформировать нужную им картинку.

В разговоре с «Царьградом» адвокат Шота Горгадзе указал, что дело Устинова действительно непростое, однако общество не должно подменять собой судебные органы. То, что Устинов, который напал на сотрудника правоохранительных органов, не признал вину, не означает, что он невиновен. Суд посчитал доказательства объективными и поступил в соответствии с законодательством.

Адвокат подчеркнул, что активисты, безусловно, могут обратить внимание на произошедшее, однако решение принимается судом. Поэтому Устинов в случае несогласия с вынесенным приговором должен обратиться в вышестоящую инстанцию.

«Подменять собой правоохранительную систему, судебную систему общество не должно. Иначе мы придем к судам Линча, рано или поздно», — констатировал он.

Подобную позицию ранее высказали и юристы, вставшие на сторону пострадавшего сотрудника ОМОН. Как подчеркнул известный адвокат Алексей Мельников, гражданин обязан подчиняться любому законному требованию сотрудника полиции. Его мнение разделил и юрист Сергей Поляков, который уточнил, что поднимать руку на представителей правоохранительных органов недопустимо ни при задержании, ни в других случаях.

Напомним, по версии следствия, Устинов, который устраивал провокации на несанкционированном митинге и выкрикивал лозунги, при задержании оказывал активное сопротивление полицейскому и в результате вывихнул ему плечо. Сам провокатор заявил, что и вовсе будто бы не участвовал в митинге и даже якобы не знал о его проведении, а пришел «на встречу с другом». По его словам, он «не сопротивлялся» при задержании и «не мог причинить вред человеку, который гораздо крупнее его по комплекции», однако видеозаписи говорят об обратном.

Вот тот самый «актёр» Павел Устинов, в отношении которого должен быть сегодня вынесен судебный приговор, и за которого готов вписаться Константин Райкин. Устинов утверждает, что в протестах не участвовал и сопротивления не оказывал. А это тогда что? pic.twitter.com/uKncIr1E8T — Дегтярёв Леонид (@leon_elk) 13 сентября 2019 г.

Митинг 3 августа стал одним из ряда незаконных акций, которые устроили в Москве сторонники скандально известного блогера Алексея Навального. Их не допустили до выборов в Мосгордуму из-за превышения порога брака в собранных за них подписях. Тогда «оппозиционеры» решили акциями и беспорядками в столице надавить на избиркомы.