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Мужчина в Кузбассе задушил приятеля из-за бутылки водки

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Мужчина в Кузбассе задушил приятеля из-за бутылки водки

Кемерово, 17 сентября. Житель Таштагольского района задушил знакомого из-за бутылки водки, сообщили в СУ СК РФ по Кемеровской области.

Преступление произошло в апреле 2018 года. По данным следствия, 44-летний мужчина распивал спиртные напитки с гостями. Когда его приятели ушли, он заметил пропажу бутылки водки, пишет «Газета Кемерова».

Мужчина бросился догонять двоих знакомых. Один из них не растерялся и быстро убежал, а второй стал спорить с кемеровчанином. Хозяин квартиры ударил приятеля, а когда тот упал, начал душить.

Расправившись со своей жертвой, он оттащил его тело к обочине дороги и забросал досками. Погибшего нашли родственники. Обвиняемый признал вину в убийстве, материалы уголовного дела направят в суд в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что шестилетний мальчик почти неделю находился рядом с телом матери в Башкирии. Ребенка госпитализировали с сильным истощением.

 

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