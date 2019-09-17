Малькевич рассказал о реакции ОБСЕ на задержание главреда Sputnik Молдавия

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич на полях конференции ОБСЕ в Варшаве призвал представителя организации по свободе СМИ Арлема Дезира отреагировать на задержание в Кишиневе главреда Sputnik Молдавия Владимира Новосадюка. О развитии событий читайте в материале Федерального агентства новостей.

Как сообщил ФАН Александр Малькевич, об инциденте с главным редактором Sputnik Молдавия в Кишиневе Арлем Дезир узнал именно от него и после совещания, посвященного соблюдению свободы слова в Европе, дал поручение своим помощникам собрать информацию по этому делу.

«Дезир сказал, что его команда включилась в работу. Но ожидать чего-то большего, чем просто заявление, я бы не стал. С другой стороны, на конференции ОБСЕ в Варшаве был представитель Молдавии. Думаю, они сделают выводы из всей этой ситуации и ее огласки», — заметил Малькевич.

Он также сообщил, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ не приедет на Форум современной журналистики «Вся Россия — 2019», который пройдет в Сочи с 21 по 27 сентября.

«Дезир сказал, что не приедет в Сочи и не встретится с российскими журналистами. Это, конечно, не очень приятная новость. Свой отказ от приглашения он мотивировал тем, что он по своему статусу не может приезжать в одну и ту же страну два раза за несколько месяцев. Якобы за это его могут упрекнуть в какой-то тенденциозности. Поэтому Арлем Дезир будет 6 ноября в Москве на большой конференции по свободе слова, которую откроет, насколько я понимаю, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Свое участие там Дезир подтвердил. И к этому времени, думаю, к нему накопится еще больше вопросов, потому что права журналистов в странах ОБСЕ нарушаются регулярно», — сказал Малькевич.

Он предположил, что, возможно, Дезир не хочет ехать в Сочи, потому что он никак не отреагировал на то, что главе Союза журналистов России Владимиру Соловьеву в прошлом году запретили въезд на Украину на три года.