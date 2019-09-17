В Госдуме рассказали о преимуществах перехода на электронные трудовые книжки

Москва, 17 сентября. Переход на электронные трудовые книжки защитит россиян от потери сведений о трудовом стаже. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты России Всеволод Вуколов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроекты об электронных трудовых книжках, которые были внесены правительством РФ на рассмотрение парламента в июле 2019 года.

По словам Вуколова, принятые законопроекты вносят изменения в Трудовой кодекс России. Изменения предполагают внесение данных в Пенсионный фонд России о месте работы, должности и перемещении с одной должности на другую того или иного гражданина.

«Предусматривается формирование в электронном виде работодателями сведений о трудовой деятельности работников, которые сейчас есть в трудовой книжке и направление их в информационную систему Пенсионного фонда», — пояснил Вуколов.

Он также добавил, что работник сможет проверить эти сведения через МФЦ, портал госуслуг или в Пенсионном фонде России. Кроме того, работники получат возможность сохранить бумажную трудовую книжку после перехода.

«Сохраняется обязанность работодателя вести после 1 января 2021 года трудовых книжек на бумажном носителе тех работников, которые подадут об этом в течение 2020 года работодателю письменное заявление», — добавил Вуколов.

При этом россияне, которые будут впервые устраиваться на работу с 1 января 2021 года, получат трудовую книжку в электронном виде. Вуколов также добавил, что в рамках перехода на электронные трудовые книжки были внесены изменения в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

«Он предусматривает, что с 1 января 2020 года работодатели предоставляют в информационную систему сведения о трудовой деятельности работников в рамках существующей ежемесячной отчетности», — добавил заместитель министра.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что закон об электронных трудовых книжках давно ожидаем бизнес-сообществом. По его словам, данный закон избавит бизнес от лишних затрат, а для работников «сведет к минимуму риск потери сведений о трудовом стаже».

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала своевременным введение электронных трудовых книжек, отметив, что разговоры об этом ходили достаточно давно. По ее словам, ранее представители профсоюзов выражали сомнения относительно необходимости реализации данной меры.

«Если информация не будет храниться должным образом, то может быть потеряна. Это их волнует. Но в законопроектах предусмотрено, что Пенсионный фонд Российской Федерации будет немедленно получать информацию обо всех заключенных трудовых договорах. Таким образом, информация будет дублироваться», — указала парламентарий.

Она также добавила, что в настоящее время остается открытым вопрос о том, что у пришедших впервые устраиваться на работу после 1 января 2021 года не будет возможности получить бумажную трудовую книжку.