Валуев рассказал, как успокаивал заплаканную после фильма Заворотнюк

Москва, 17 сентября. Депутат Государственный думы РФ и в прошлом профессиональный боксер Николай Валуев вспомнил, как успокаивал актрису Анастасию Заворотнюк, расплакавшуюся на показе фильма «Каменная башка».

Валуев рассказал, что несколько раз пересекался со звездой «Моей прекрасной няни», однажды они встретились на показе картины Филиппа Янковского.

«В 2008 году она приезжала на предпросмотр фильма «Каменная башка», и я видел, как она заплакала, я ее очень поддержал в тот момент. Фильм тяжелый. А плакала она на сцене в самом конце, где меня уконтрапупили [подавили]» — сказал 46-летний спортсмен в беседе с KP.Ru.

Летом СМИ стали активно распространять новости о смертельной болезни Заворотнюк. По просочившейся в прессу информации, актрисе еще весной поставили диагноз: «злокачественная опухоль головного мозга». 48-летней звезде «Моей прекрасной няни» в Германии сделали трепанацию черепа, чтобы убрать новообразование, но, как сообщили СМИ, операция не принесла результаты.

В сентябре Заворотнюк госпитализировали в одну из больниц Москвы. Пресса сообщала, что у актрисы начался отек мозга, ее ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Изначально представители актрисы говорили, что Заворотнюк расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных каналов. Позже они прекратили давать комментарии о состоянии знаменитости.