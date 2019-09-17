Главные новости 17 сентября

Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа в Германии. Операцию провели в попытке удалить опухоль мозга. Заворотнюк перенесла трепанацию черепа в Германии.

Доктор Мясников дал оценку состоянию актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирована последняя стадия рака. Доктор Мясников оценил шансы на выздоровление Заворотнюк.

Отчим Александра Кокорина, который приехал встречать футболиста из колонии, наехал на ногу журналиста. Отчим Кокорина на Gelandewagen наехал на ногу встречавшего футболиста из колонии журналиста.

Актрису Анастасию Заворотнюк пытаются лечить от глиобластомы – опухоли головного мозга, рассказал хирург Александр Тепляшин. Хирург рассказал о диагнозе Заворотнюк в эфире «Пусть говорят».

Украинские войска продолжают бить по объектам гражданской инфраструктуры ДНР и гибнуть на своих минах. Донбасс сегодня: диверсанты ВСУ взлетели на воздух, разрыв ПТУРа привел к потерям сил ООС.

Старшая дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна навестила ее в больнице. Дочь Заворотнюк пришла к матери в больницу с воздушным шаром.

Эмоционально переполненный ведущий в ходе обсуждения эпатажной свадьбы перешел на крик. Соловьев высказался о свадьбе Собчак и Богомолова за 40 секунд.

Корреспонденты ФАН рассказали правду о прошедшем в Триполи митинге. Режим Триполи атакует ООН после критического доклада о ситуации в Ливии.

Приданое недавно вышедшей замуж Собчак может составлять миллионы рублей, полагают журналисты телеканала НТВ. Стал известен размер приданого Ксении Собчак.

Руководитель IT-корпорации Ульяновской области Светлана Опенышева может быть уволена из-за «шоколадных ванн». Чиновницу из Ульяновска могут уволить из-за «шоколадных ванн».