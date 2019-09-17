Аксенов призвал прекратить дискуссии о переименовании Крыма

Севастополь, 17 сентября. Обсуждение вопроса об изменении названия Республики Крым необходимо прекратить. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.

Мнение о вопросе переименования Крыма он выразил на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». Аксенов призвал прекратить дискуссии о переименовании субъекта.

«Обсуждение темы по переименованию Крыма в Тавриду, двойному использованию исторических названий считаю необходимым прекратить», — написал Аксенов.

По словам главы региона, подобная инициатива неактуальна, и дискуссии на темы названий субъектов, уверен он, «следует оставить для обсуждения в научно-исторических кругах».

При этом глава Крыма согласился, что необходимо помнить о том, какие именования носил полуостров в разные исторические периоды.

В завершение своего поста Аксенов отметил, что главная цель на сегодняшний день заключается в том, чтобы «сделать республику процветающим самодостаточным регионом России», а жизнь крымчан в ней — комфортной и безопасной, и призвал всех «заниматься делом».

Напомним, накануне постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов поддержал предложенную главой национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Ивана Шонуса о переименовании региона. Шонус предложил добавить к названию Крыма слова «Таврида», чтобы субъект именовался как Республика Крым — Таврида, и название сразу «говорило» об историческом прошлом региона.

Таврида — название Крымского полуострова после его присоединения к России в 1783 году, одно из исторических названий древнего и средневекового Крыма. Однако в официальных документах полуостров продолжал именоваться Крымом.