Суд одобрил проведение 47 обысков в ФБК по делу об отмывании денег

Москва, 17 сентября. Басманный суд санкционировал 47 новых обысков по делу об отмывании денег в так называемом «Фонде борьбы с коррупцией» блогера Алексея Навального, об этом говорится на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

По данным следствия, сотрудники фонда Навального с января 2016 по декабрь 2018 года легализовали крупные денежные суммы, полученные преступным путем. Приспешники Навального внесли средства на расчетные счета нескольких кредитно-финансовых учреждений, после чего деньги были зачислены на текущие расчетные счета фонда.

Ранее 12 сентября обыски по уголовному делу по статье 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» прошли в 29 городах России. Кроме того, 10 сентября обыски прошли в Уфе, Самаре и Перми. Адвокат Владимир Воронин, который оказывал юридическую консультацию сотрудникам московского отделения фонда, обратил внимание на то, что следственные действия были связаны с уголовным делом о массовых беспорядках, которое было заведено после незаконных митингов в Москве 27 июля.

Напомним, политические митинги прошли в Москве в июле и августе текущего года, в том числе несогласованные сходки. Поводом для проведения акций стал отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму представителей так называемой «оппозиции» из-за фальсификаций в подписных листах. Например, у юриста ФБК Любови Соболь обнаружили более 14% поддельных подписей, в том числе в ее подписных листах значились «мертвые души». Еще в ходе предвыборной кампании в Москве раскрыли целый штаб по рисовке поддельных подписей за кандидатов от оппозиции.

Примечательно, что пока обученные главарями ОПГ Навальным и Соболь провокаторы отбывают наказание, их протеже наслаждаются отдыхом. В самый разгар следственных действий Навальный вместе с женой и дочерью уехал в Калифорнию, а Соболь — на Кипр. В соцсетях Навальный пожаловался на разницу во времени в США и России, а Соболь опубликовала видео из кабриолета.