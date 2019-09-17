Сирия, 17 сентября. Солдаты армии Ирака задержали пять террористов ИГ1 в провинции Дияла. Возобновились столкновения между курдами и ССА** в северной части Алеппо. Автомобиль SDF**** взорвался в городе Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ударили по позициям боевиков юго-западнее Алеппо.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обменивается ударами с курдами в северной части Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам САА на северо-востоке Латакии; оказалась под ударом САА на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: обвиняется в минировании автомобиля SDF в городе Аль-Бусейра в Дейр-эз-Зоре.

Курды: потеряли трех бойцов ранеными в результате взрыва в городе Ракка.

ВС Ирака: задержали пять террористов ИГ в провинции Дияла.

Провинция Латакия

Информационный портал Baladi-News сообщает о том, что на севере региона возобновились столкновения между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции. Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) открыли огонь по расположениям боевиков террористических формирований «Тахрир Аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ) в районе населенного пункта Аль-Туффахия на северо-востоке Латакии. Инициаторами возобновления боевых действий на данном направлении являются исламисты, которые не перестают провоцировать стычки с правительственными войсками на линии соприкосновения сил сторон.

Провинция Алеппо

Вслед за междоусобицами боевиков неподалеку от города Аль-Баб начались перестрелки между «Демократическими силами Сирии» (SDF) и «Сирийской свободной армией» (ССА). Противоборствующие стороны обмениваются ударами вблизи населенного пункта Хазван, передает Twitter-канал (MasarPressNet). Никакой информации о потерях в рядах курдов или протурецких боевиков пока не поступало.

Тем временем интернет-портал Aleppo Media Center сообщает о том, что Сирийская арабская армия (САА) обстреляла огневые позиции исламистов вооруженной оппозиции вблизи города Джазрая к юго-западу от административного центра региона. Предполагается, что радикалы, отряды которых базируются в данном районе, планировали нанести удары по жилым кварталам города Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Появились неподтвержденные сведения о количестве погибших в результате авиаударов неопознанных самолетов вблизи сирийско-иракской границы. Как заявляет Twitter-канал (TRTWorldNow), воздушная атака привела к гибели порядка 10 бойцов проправительственных сил. В то же время военный источник в сети Twitter (AlMayadeenLive) сообщает об отсутствии жертв. В настоящий момент ожидается подтверждение от официальных новостных порталов.

Между тем боевики подпольных групп «Исламского государства» вновь обвиняются в проведении вылазки на территориях, оккупированных «Демократическими силами Сирии» (SDF). Информационный портал Al Nour передает, что сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле одного из курдских бойцов, в городе Аль-Бусейра. О том, удалось ли члену SDF выжить, не сообщается.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба продолжаются взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками террористического объединения «Тахрир Аш-Шам». Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (jisrtv), правительственные войска нанесли удары по укреплениям «Джебхат Ан-Нусры»1*** и союзных ей бандгрупп в районе населенных пунктов Кафр-Набаль, Аль-Хасс и Маарет-Хурма.

Между тем военный Twitter-канал (MasarPressNet) сообщает о прибытии нового военного конвоя к турецкому наблюдательному посту, размещенному у города Шир-Магар на границе между Идлибом и Хамой.

Провинция Ракка

Новостное агентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о взрыве в административном центре провинции. Детонация бомбы произошла в районе Аль-Машлаб, что привело к ранению трех бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF), под контролем которых находится город. Предполагается, что взрывное устройство осталось здесь еще со времен оккупации террористов «Исламского государства». Напомним, Ракка была захвачена курдскими радикалами почти два года назад.

Ирак

Информационное агентство Iraqi News сообщает о том, что правительственные войска Ирака осуществили обследовали территории в восточной части провинции Дияла в соответствии с данными, предоставленными сотрудниками разведки. Обыски привели к задержанию пяти террористов «Исламского государства», которые скрывались в районе города Мандали, передает новостной портал Al Sumaria News. В настоящий момент производится допрос арестованных боевиков. Напомним, о полном освобождении страны власти Ирака объявили в конце 2017 года после зачистки провинции Аль-Анбар. Однако подпольная деятельность джихадистов все еще представляет угрозу для стабилизации мирной жизни.

1 Организация запрещена на территории РФ.