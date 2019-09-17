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Пострадавшего при наезде БТР росгвардейца выписали из больницы

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Пострадавшего при наезде БТР росгвардейца выписали из больницы

Смоленск, 17 сентября. Военнослужащий, получивший травму на учениях под Смоленском, выписан из больницы, заявили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

Согласно сообщению, состояние военного оценивается как удовлетворительное. В скором времени он приступит к выполнению служебных обязанностей.

Как сообщалось ранее, сегодня на военных учениях на территории деревни Жерновка бронетранспортер (БТР) совершил наезд на двух сотрудников Росгвардии. Информацию о трагедии подтвердили в военном следственном отделе Следственного комитета по Смоленскому гарнизону.

Один из пострадавших скончался. По факту происшествия проводится служебная проверка.

 

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