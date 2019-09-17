Путин поручил помочь людям с ограниченными возможностями в районах паводка в ДФО

Москва, 17 сентября. Президент РФ Владимир Путин поручил властям помочь пожилым людям, детям и гражданам с ограниченными возможностями по здоровью в районах ДФО, пострадавших от паводка. Об этом он заявил на совещании в режиме телемоста по теме ликвидации последствий наводнения.

Российский лидер подчеркнул, что органы власти не должны ждать обращений и просьб со стороны граждан — они обязаны сами выяснить, в чем люди нуждаются. И при этом важно проконтролировать результаты этой работы, отметил президент.

«Не сбросить эти бумаги и забыть, а посмотреть, довести до конца все эти мероприятия», — добавил он.

Президент поручил также уделить особое внимание детям, дошкольным учреждениям и школам, обеспечить их всем необходимым.

«Обязательно предоставление удобного транспорта, если приходится детям перебираться в другие учебные заведения», — добавил Путин.

Напомним, в результате сильнейших паводков этим летом пострадали Приморский и Хабаровский края, Амурская и Еврейская автономные области. Тяжелая ситуация сложилась и в Иркутской области. Из-за обрушившихся на регион ливней и подъема уровня рек в регионе оказались подтоплены более 110 населенных пунктов. Жертвами паводка стали 25 человек погибли, в больницы попали несколько сотен местных жителей.

Президент России поручил немедленно начать выплаты жителям региона. Он также обратился к правительству с требованием обеспечить выделение средств из федерального бюджета на капитальный ремонт поврежденного при паводке жилья и приобретение нового взамен ставшего непригодным.

Ранее глава государства уточнил, что населенные пункты, дома в районе паводка на Дальнем Востоке постепенно освобождаются от воды. Путин добавил, что принятые упреждающие меры помогли избежать трагических критических последствий.