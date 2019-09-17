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Прозападные СМИ призывают нарушить закон, отпустив напавшего на полицию «актера» Устинова

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Прозападные СМИ призывают нарушить закон, отпустив напавшего на полицию «актера» Устинова

Москва, 17 сентября. Телеведущие, худруки театров, актеры, музыканты выступили в поддержку Павла Устинова, которого приговорили к 3,5 года тюрьмы за инцидент на несогласованной акции в Москве.

Тверской суд Москвы признал Устинова виновным в применении насилия к бойцу ОМОН во время несогласованной акции в Москве 3 августа. По данным следствия, артист оказал сопротивление и вывихнул плечо сотруднику правоохранительных органов. Прокуратура требовала для обвиняемого 6 лет колонии, однако суд назначил 3,5 года. Актер свою вину не признает.

В поддержку Устинова выступили многие знаменитости. В Сети запущен флешмоб, участники которого публикуют картинку «Я/Мы Павел Устинов» в поддержку 24-летнего мужчины. В акции уже приняли участие телеведущий Максим Галкин, певец Филипп Киркоров, актеры Никита Ефремов, Александр Петров,  Александр Паль, Юлия Пересильд и многие другие.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#свободуПавлуУстинову давайте поддержим!!!

A post shared by Сергей Безруков (@s_bezrukov) on

Используя эти посты, так называемые либеральные СМИ и телеграм-каналы призывают к нарушению закона. По их мнению, если общество недовольно приговором суда, то его можно и пересмотреть. Однако отказ Устинова признать свою вину отнюдь не свидетельствует о его невиновности. Представленные защитой доказательства в суде объективно не опровергли причастность актера к произошедшему. В свою очередь у обвинения были веские доказательства того, что Устинов применил насилие к силовику.

Театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский  в свою очередь углядел неискренность во флешмобе звезд. По его мнению, они рассматривают ситуацию однобоко.

«Я не верю в искренность социального протеста, если актеры вступаются только за актера, но не вступаются за председателя Центризбиркома, — приводит его слова Национальная служба новостей. — Если мы боремся только за своего, то чем тогда мы отличаемся от бандитов, которые всегда мстят за своих «подельников»?!  А подлинно гражданская позиция заключается в том, что меня так же возмущает нападение на Эллу Памфилову, как и приговор Устинову».

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