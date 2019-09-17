Украинский неонацист Карпюк рассказал, как его кормили салом генерал ФСБ и Рабинович

В украинской столице прошла очередная встреча с «политвязнем Кремля» — бывшим лидером запрещенного в России националистического движения УНА-УНСО1, правой рукой руководителя экстремистского «Правого сектора»1 (запрещен в РФ) Николаем Карпюком. Он был выдан Украине в рамках обмена 7 сентября в формате «35 на 35». Корреспондент Федерального агентства новостей передает с места событий.

Встреча с Карпюком запомнилась главным — в отличие от собратьев по заключению, вроде Олега Сенцова или Владимира Балуха, тот не врал и не изворачивался. Или, по крайней мере, делал это почти мастерски. Карпюк прямо признал — да, будучи в рядах УНА-УНСО, он командовал подразделениями во время войны в Приднестровье, а также в Абхазии в 1993-м.

«А вот во время Первой чеченской войны я никуда не ездил, хотя меня СК России обвинял именно в этом, — просто сообщил Карпюк. — Причин остаться дома было две. Во-первых, у меня тогда тяжело болела мать, не хотел ее оставлять. Во-вторых, здесь, на Украине, вовсю шли всякие сепаратистские движения, нельзя было оставлять их без внимания. Да, мы симпатизировали чеченцам во главе с Дудаевым, имели с ними контакты, но я все равно не поехал в Чечню».

По поводу обстоятельств своего ареста в марте 2014-го Карпюк рассказал странную историю — что он со своим кумом и водителем поехал в Россию якобы для встречи на высоком уровне в Ново-Огарево.

«На тот момент в этом не было ничего странного, после победы Майдана интерес политиков к «Правому сектору» был огромный, а я возглавлял политическое крыло партии. Из России меня уведомили, что встреча согласована, и я поехал. Только когда на украино-российской границе нас задержали сотрудники ФСБ России, я понял, что это была чудовищная провокация. Я попал в тюрьму вследствие тщательно спланированной операции спецслужб, они меня обманули, заманили», — заявил Карпюк.

По поводу своего пребывания в СИЗО, а затем в колонии Карпюк рассказал, что «не испытывал там особенных проблем, потому что знал, как себя вести, и как с кем говорить». Напомним, у него в начале нулевых уже был опыт отсидки — после атак вместе с активистами УНА-УНСО на чиновников экс-президента Украины Леонида Кучмы он получил четыре года колонии. При этом националист рассказал СМИ, что в ходе отсидки он общался с несколькими высокими чинами ФСБ, и один из них якобы детально рассказал ему о плане «развала Украины», разработанном в России.

«Этот генерал-лейтенант рассказал, что они хотят расколоть нашу страну по Днепру, забрать все области от Одессы до Харькова, показал мне секретную карту будущего раздела моей страны, покормил салом. Этим откровением генерал ФСБ подтвердил мои догадки. Я всегда знал, что Россия хочет отнять у нас полстраны», — на полном серьезе сообщил Карпюк ошарашенным киевским журналистам.

Также националист рассказал, что в тюрьме его навещали украинские политики. Якобы в 2018-м к нему приходил один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович и в ходе беседы заверил его, что «вскоре все будет хорошо» и его выпустят. А в августе 2019-го в тюрьме он снова встречался с Рабиновичем и также с Виктором Медведчуком.

«Тогда они мне сказали то же самое, и к тому же принесли огромный шматок сала, я его потом месяц в камере ел. В любом случае, освобождение по обмену не стало для меня сюрпризом», — заявил лидер националистов.

По поводу своих планов на жизнь Карпюк сообщил, что «пока что оценивает политическую ситуацию в стране». В целом, по впечатлениям корреспондента ФАН, Карпюк был и остался убежденным врагом России, и вскоре наверняка пополнит ряды «партии войны» в украинской политике.

Напомним, в марте 2014-го Николай Карпюк был задержан при въезде в Россию, содержался в СИЗО по обвинению в преступлениях против федеральных войск, совершенных им в ходе первой чеченской кампании. В мае 2016-го был приговорен к 22,5 годам тюрьмы. Освобожден в рамках обмена заключенными 7 сентября 2019-го.

1 Организация запрещена на территории РФ.