Стала известна стоимость нового седана Mazda3 в России

Москва, 17 сентября. Автопроизводитель Mazda озвучил стоимость нового седана Mazda3 в России.

Новинку Mazda, по данным прайс-листа компании, можно приобрести за 1,603 миллиона рублей. В России этот автомобиль представлен в единственной комплектации Active.

В распоряжении владельца будут датчики света и дождя, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, информационно-развлекательная система с 8,8-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой CarPlay и Android Auto. Также новый седан оснащен системой контроля давления в шинах, 16-дюймовыми легкосплавными дисками и светодиодные фары с функцией противотуманных фар.

Как уточняют эксперты, в автомобиле также будет опционально доступна система бесключевого доступа, подогрев рулевого колеса и камера заднего вида.

Mazda3 оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 120 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.

Ранее эксперты назвали пятерку автоновинок, которые должны появиться на российском рынке в текущем году.