В Совфеде назвали русскоговорящих мягкой силой в отношениях РФ и Израиля

Заявление президента России Владимира Путина о том, что Израиль является русскоязычным государством, — настоящая правда, поскольку количество русскоговорящих там превышает один миллион человек. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор Владимир Джабаров.

Президент России во время выступления на конгрессе фонда «Керен ха-Йесод» заявил, что россияне считают Израиль русскоязычным государством.

«Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая такая сетевая, общая семья. Я говорю без всякого преувеличения. Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля в этой стране, мы считаем Израиль русскоязычным государством», — сказал глава российского государства.

Путин добавил, что народы России и Израиля объединяют общие, часто трагические страницы истории. Кроме того, глава государства отметил, что между Россией и Израилем поддерживаются тесные гуманитарные связи. Так, ежегодно сотни тысяч россиян посещают достопримечательности этой страны, уточнил российский лидер.

Такое большое количество русскоязычных людей в Израиле дает возможность использовать это как мягкую силу в межгосударственных отношениях двух стран, говорит Джабаров.

«Это люди, которые будут всегда проводниками России и смогут оказывать позитивное влияние на политику своей страны в отношении России. Мы это чувствуем постоянно. Также заметно улучшились отношения между Россией и Израилем, и они стали намного лучше, чем когда были при СССР. Это лучшее проявление мягкой силы. Они граждане Израиля, но тем не менее испытывают теплые чувства к своей родине», — заявил Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Более миллиона жителей Израиля — это люди, которые общаются на русском языке, отмечает сенатор. По его словам, это выходцы из СССР, а именно из России и других республик.

«По некоторым данным их около двух миллионов людей. Это мощная диаспора, которая говорит и общается на русском языке. В Израиле можно зайти в любой магазин или торговый центр, и там всегда можно найти человека, который расскажет тебе, как пройти куда-либо. Так, русскоязычный человек там не потеряется, даже начиная с аэропорта. Поэтому для нас эти люди не чужие и имеют с нами много общего, т. к. выросли в Советском Союзе. Мы с большой симпатией относимся к бывшим нашим соотечественникам», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, последняя встреча Владимира Путина и израильского премьера Биньямина Нетаньяху состоялась в минувшую среду в Сочи в преддверии парламентских выборов в Израиле. На повестке были и двусторонние отношения, и острая тема о положении дел в Сирии. Сегодня, по оценке Путина, уровень связей России и Израиля можно назвать очень высоким. Президент признался, что гордится этим.

Ранее сообщалось, что президент РФ намерен выступить на конференции израильского фонда «Керен ха-Йесод», которая пройдет в Москве 17 сентября.