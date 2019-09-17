Общественный совет обсудит проблемы чтения в России 25 октября

Москва, 17 сентября. Заседание Общественного совета при комитете Госдумы по культуре запланировано на 25 октября. Об этом в ходе заседания комитета сообщила его глава Елена Ямпольская, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«На 25 октября удалось собрать значительное количество членов нашего Общественного совета», — заявила Ямпольская.

Она напомнила, что темой встречи станет «чтение в России». В частности, участники обсудят труд отечественных литераторов, проблемы книготорговли, библиотек и издательского бизнеса.

«Всю цепочку — от творца до читателя — обязуемся на этом Общественном совете пройти», — подытожила она.

Напомним, Общественный совет при комитете Госдумы по культуре был создан в начале года.

В его состав вошли известные деятели культуры, в частности, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, режиссер, руководитель киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров, музыканты Андрей Макаревич и Сергей Шнуров, а также другие известные представители сферы культуры России.